Batı Şeria’da zulmün şiddeti arttı

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İsrail ordusunun 21 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarında binden fazla evi tamamen yıktığı bildirildi. Filistinli yetkililere göre, Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da en az 1000 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500’den fazla kişi de gözaltına alındı.

YERLEŞİMCİ TERÖRÜ

Batı Şeria’daki İsrail baskısına yasadışı yerleşimcilerin saldırıları da eşlik ediyor. İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre 2025’in ilk altı aylık döneminde Batı Şeria’daki yasadışı Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen “ulusal temelli suç” sayısı geçen yıla göre yüzde 30 artarak 414 oldu. Söz konusu suçlara; kundaklama, ırkçı ifadeler, taşlı saldırılar ve şiddetli fiziksel temas gibi çok çeşitli olayların dahil olduğu ifade edildi.

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KALIN’DAN HAMAS HEYETİ İLE KALICI ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Gazze’de yaşanan insani trajedi ilk sırada yer aldı. Gazze’deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek, yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye’nin uluslararası toplumla yürüttüğü çabalara değinilen görüşmede, söz konusu kritik dönemde Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması hususu ele alındı. Taraflar, Gazze’de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımları da kapsamlı şekilde masaya yatırdı. Kalın görüşmede, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.