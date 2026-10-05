Batı Şeria’da zeytin hasadına kan bulaştı: ‘Ağaçlarımız gibi toprağa kök salacağız’

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İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’da binlerce Filistinli ailenin geçim kaynağı olan ve direnişin sembollerinden biri kabul edilen zeytin hasadı ekim ayıyla birlikte başlarken yasadışı Yahudi yerleşimcilerin giderek şiddetlenen saldırıları, hasadı daha ilk günlerinde kan ve gözyaşına buladı. Yerleşimciler en az 16 Filistinliyi yaralarken, 55 zeytin ağacını da ateşe verdi. Filistinli yetkililer ise “daha fazla Filistin toprağının gasbedilmesinin önünün açıldığı” uyarısında bulundu.

16 İŞÇİ YARALANDI

Batı Şeria’da hasat döneminin başlamasının ardından saldırı haberleri peş peşe gelmeye başladı. Önceki gün en az altı farklı noktada zeytin toplayan Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimciler, en az 16 hasat işçisini yaraladı. Kudüs’ün güneydoğusunda yer alan Ebu Dis’te ise bir ailenin hasat yaptığı sırada 40 yıllık 55 zeytin ağacı ateşe verilirken; Burin’de de çiftçilerin topladığı zeytinlere ve kullandıkları ekipmanlara el koyuldu. İsrail askerleri bazı bölgelerde Filistinli çiftçiler ile hasada destek veren aktivistleri arazilerden çıkarırken, aralarında bir AFP muhabirinin de bulunduğu altı gazeteciyi ise gözaltına aldı.

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ARKALARINDA DEVLET VAR

Son aylarda iyice şiddetlenen yerleşimci terörünü “bir avuç isyancının eylemleri” olarak nitelendiren Tel Aviv hükümetinin de Filistinlilere yönelik baskıda yerleşimcilerden geri kalmadığı belirtildi. Filistin Duvar ve Yerleşime Direniş Komisyonu’na göre, bölgede ocak ayından bu yana ağaçların sökülmesine yönelik 55 askeri karar çıkarıldı. Toplam 2 bin 372 dönümlük Filistin toprağını kapsayan kararların yanı sıra, 2026’nın ilk yarısında da 26 binden fazlası zeytin olmak üzere 45 binden fazla ağacın kesildiği ya da tahrip edildiği kaydedildi.

AÇIK SEÇİK GASP

Komisyon yetkilisi Emir Davud ise hükümetin hasadı bahane ederek Filistinlilerin topraklarına el koymayı hedeflediğini savundu. “Ağaçlara saldırılar sadece onları sökerek ya da zarar vererek olmuyor. Çiftçilerin zeytinliklerine gitmesi de engelleniyor” diyen Davud, arazilerine ulaşamayan çiftçilerin ağaçların bakımını yapamadığını belirtti. Zamanla bakımsız kalan bu bölgelerin “sahipsiz” gösterildiğini anlatan Davud, böylece Filistin topraklarının ‘çalınmasının’ önünün açıldığını ifade etti. Davud, “Zeytin ağaçları tarih boyunca toprak gasbının önündeki ilk savunma hattı oldu” ifadesini kullandı.

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‘BU TOPRAĞA KÖK SALDIK’

Filistinli çiftçiler ise nesillerdir ekip biçtikleri topraklardan vazgeçmeyeceklerini vurguluyor. 65 yaşındaki Afrah Kadura, “Bu ağaçlarla çocuklarımız gibi gurur duyuyoruz. Çocuklarımız da bizden sonra ağaç dikmeye devam edecekler” diye konuştu. Deyr Nizam’da ailesinden miras kalan 24 dönümlük zeytinliğin yaklaşık 8 dönümü buldozerlerle tahrip edilen Nathir Tamimi ise “Biz, ailelerimizden miras aldığımız zeytin ağaçları gibiyiz. Bu toprağa kök salmışız” şeklinde konuştu.