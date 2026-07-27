Batı Şeria’da yerleşimci terörü: Camileri ateşe verdiler

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik taciz ve saldırılarına İsrail güvenlik güçleri de destek vermeye başladı. Cuma günü Nablus kenti yakınlarındaki Tel köyünde meydana gelen ve dört Filistinli ile iki İsrail askerinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan arbede sonrası İsrailli yerleşimciler, düzenledikleri eş zamanlı saldırılarda iki camiyi ve bir evi ateşe verdi. Saldırılarla birlikte 2025’ten bu yana kiliseler de dahil olmak üzere hedef alınan ibadethane sayısı 45’e çıktı.

İKİ CAMİ ve BİR EV KUNDAKLANDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre dün Tulkerim’ın güneyindeki Kur köyüne baskın düzenleyen İsrailli yerleşimciler, köy camisini ateşe verdi. Duvarlara ırkçı ifadeler yazarak bölgeden uzaklaşan saldırganların çıkardığı yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Kur köyündeki olayın, Nablus’un güneyinde yer alan Kusra kasabasında yapımı süren El-Rahme Camii’nin yakılmasından birkaç saat sonra gerçekleştiği bildirildi. Kusra Belediye Başkanı Abdülazim Vadi, yangında şantiyedeki inşaat teçhizatının küle döndüğünü açıkladı. Öte yandan Nablus’un doğusundaki Beyt Furik kasabasında da benzer bir olay yaşandı. Bir Filistinlinin evini kundaklayan yerleşimciler, duvarlara Araplardan intikam alınması çağrısında bulunan ırkçı sloganlar yazdı.

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YENİ KAÇAK YERLEŞİMLERE KILIF

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında engelli bir çocuk, 75 yaşındaki bir kişi ile kadınların da bulunduğu 58 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaya karışan Filistinlilerden birinin ailesine ait evin yıkılması da dahil olmak üzere olaya yanıt olarak ‘sert tedbirler’ alma sözü verdi. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, bölgede daha fazla İsrail yerleşim yerinin inşasına yönelik onay süreçlerinin hızlandırılacağı ifade edildi.

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SALDIRILAR SİSTEMATİK

Gazze Şeridi’ndeki işgalin başladığı Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da en az bin 182 Filistinli öldürüldü, 24 bin kişi gözaltına alındı. Bu yılın ilk yarısında Filistinlilere ve mülklerine yönelik köylere baskın, arazi gaspı ve kundaklama dahil 3 bin 488 farklı saldırı kaydedildi. Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden, nüfusu yaklaşık 550 bin olan Yahudi yerleşimciler, 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dün de Nablus kentinin güneyinde 763 yeni konut inşa edilmesini planladıklarını açıkladı. Filistinli yetkililer, tırmanan saldırıların İsrail’in Batı Şeria’yı resmi olarak ilhak etme planının bir parçası olduğu konusunda uluslararası kamuoyunu uyarıyor.

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NETANYAHU WASHINGTON YOLUNDA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine yarın Beyaz Saray’da düzenlenecek zirveye katılmak üzere bugün Washington’a hareket edecek. İki lider arasındaki görüşmenin ana gündem maddesini İran oluşturacak. Netanyahu’nun, Natanz nükleer kompleksinin yakınlarında yerin yaklaşık 100 metre altında bulunan “Kazma Dağı” tesisindeki hareketliliğe dair güncel İsrail istihbaratını Trump’a sunması ve saldırı için ikna etmeye çalışması bekleniyor.

Öte yandan Netanyahu dün Fox News’e verdiği röportajda, “İran’daki rejimin devrilmesi ya da önemli ölçüde zayıflatılması gerekiyor; ABD Başkanı Donald Trump bir anlaşma yoluyla bunu başarmaya çalışıyor ve bu iyi bir şey” dedi.

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GÜNDEM KRİTİK

Zirvede Türkiye ve Suudi Arabistan ile ilgili başlıklar da geniş yer tutacak. Netanyahu’nun, Trump’tan Ankara’ya F-35 savaş uçağı satışını onaylamamasını ve Türk hükümetine Hamas yetkililerine ev sahipliği yapmayı durdurması yönünde baskı kurmasını talep edeceği öğrenildi. Suudi Arabistan ile normalleşme ve sivil nükleer programı konusunu da gündeme getirecek olan Netanyahu, Riyad’ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmemesi hususunda ABD’den güvence isteyecek.

TARİHİN EN KÖTÜSÜ

İsrail destekçisi olarak bilinen ve kısa süre önce hayatını kaybeden senatör Lindsey Graham’ın cenaze törenine katılacak Netanyahu’nun Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti nedeniyle ABD yönetiminden gelebilecek eleştirilere karşı da hazırlık yaptığı bildirildi. Netanyahu’nun yarın Beyaz Saray’da gerçekleştireceği görüşme, ikilinin 2025’ten bu yana yaptığı yedinci yüz yüze görüşme olacak.

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Haaretz gazetesi, Netanyahu’nun, ülke tarihindeki en kötü başbakan olduğunu savundu. Haberde, “Netanyahu’nun siyasi hayatı boyunca çizmeye çalıştığı imajın 7 Ekim’le birlikte silindiği, onun sorumluluğunda yaşananların bir yenilgi olduğu” belirtildi. Savunma Bakanlığının benzeri görülmemiş bütçesi, vergi artışları, kamu hizmetlerinde kesintiler ve artan kamu borçlarının, uzun yıllar boyunca yaşam standartları üzerinde olumsuz etkileri olacağı vurgulanırken, “Tarih, Netanyahu’yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak” ifadesi kullanıldı.