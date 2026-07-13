Batı Şeria’da terörün adı yasadışı yerleşimciler

Haberin Devamı

İsrail saldırıları sonucu yerle bir olan Gazze Şeridi, yaklaşık 2 milyon Gazzelinin her gün yaşadığı cehennem koşulları nedeniyle Filistin sorununda öne çıkan başlık olsa da işgal altındaki Batı Şeria’da da yasadışı yerleşimci terörü her geçen gün tırmanıyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) geçen hafta yayımladığı rapor ile son günlerde peş peşe yaşanan olaylar bölgede baskının yeni bir boyuta ulaştığını ortaya koydu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen hafta Amerikan CNN’e yaptığı açıklamada yerleşimci şiddetinin “gereğinden fazla büyütüldüğünü” savunup olayların faillerini bir grup “suça sürüklenen çocuk” olarak nitelendirse de sahada yaşananlar İsrail’in sistematik baskısına işaret ediyor.

ŞİDDET BM RAPORUNDA

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) raporuna göre, 2026 başından bu yana Batı Şeria’da 240’tan fazla Filistin topluluğunda bin 200’ü aşkın yerleşimci saldırısı kayda geçti. Günde ortalama altı saldırının yaşandığı bölgede bin 500’den fazla çocuk yerinden edilirken, okullar kapandı, Filistinlilerin tarım arazilerine erişimi engellendi ve koruma görevi yürüten uluslararası aktivistler dahi hedef alındı. İsrail güçlerinin operasyonları, kötüleşen ekonomik koşullar ile Filistin Yönetimi’nin mali krizi de insani yardım çalışmalarını sekteye uğratıyor. Raporda, çok sayıda BM okulunun saldırılar nedeniyle kapalı kaldığı ve bazı okulların yıkım tehdidi altında olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

ABD’Lİ VEKİLİ ALIKOYDULAR

BM’nin ortaya koyduğu tablo, son günlerde uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran olaylarla da örtüşüyor. ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Ro Khanna, geçen hafta Batı Şeria ziyareti sırasında silahlı İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonulduklarını açıkladı. İsrail ordusunun yerleşimcilerin tarafını tuttuğunu öne süren Khanna, “Yolu kapatıyorlar. Sonra İsrail ordusunu çağırıyorlar ve İsrail ordusu onların tarafında yer alıyor” dedi. Yerleşimcilerin ABD yapımı saldırı tüfekleri taşıdığını söyleyen Khanna, “Silahlı 21-22 yaşındaki gençlerin bizi alıkoydukları için gülerkenki kibirlerini gördüm. ABD vergileriyle finanse edilen İsrail askerleri, Amerikalıları alıkoymalarına rağmen buna saygı göstermedi” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

Khanna olayından birkaç gün sonra uluslararası medya kuruluşlarının ekipleri de Batı Şeria’da saldırıya uğradı. Gazeteciler, Ramallah’ın kuzeyindeki Sincil köyü yakınında, Temmuz 2025’te Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistin asıllı ABD vatandaşı Saif Musallet’in ölümünün birinci yıl dönümünü takip ediyordu. Gazetecilerin yolu araçlarla kesildi. Yerleşimciler taş, sopa ve bıçaklarla gazetecilere saldırırken, CNN aracının lastikleri patlatılmaya çalışıldı, başka bir basın aracının ön camı kırıldı.

TUVALETİ BİLE GASP ETTİLER

Yerleşimci baskısının en dikkat çekici örneklerinden biri ise Güney Hebron’daki Umm el Hayr köyünde yaşandı. Hathaleen ailesi, yıllardır kullandıkları dış tuvaletin, yasadışı Carmel yerleşiminin genişlemesiyle fiilen erişilemez hale geldiğini anlattı. Yerleşimciler tuvalete giden yolu İsrail bayrakları ve tel örgülerle kapatırken, İsrail ordusu da tuvalet ile bitişiğindeki ağılı “kapalı askeri bölge” ilan etti. Aile tuvalet kullanabilmek için yolun karşısındaki komşularına gitmek zorunda kaldı. Ailenin babası Salem Hathaleen, “Tek istediğimiz huzur” derken, son 10 gündür korkudan uyuyamadıklarını söyledi.