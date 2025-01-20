Batı Şeria'da kutlama: Filistinli mahkumlar İsrail zulmünü anlattı

Haberin Devamı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında, 3 İsrailli rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Yüzlerce Filistinli, Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan 69 kadını ve 21 çocuğu getiren otobüsü gece geç saatlere kadar bekledi.

Batı Şeria'nın Beytunya kasabasında soğuğa rağmen ayakta bekleyen halk, serbest bırakılan 78 kişiyi korna sesleri, alkışlar ve sloganlar eşliğinde karşıladı.

Filistinli mahkumları taşıyan otobüs kalabalığa yaklaştıkça, coşkulu kalabalıktan ateşkese ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na övgü sözleri yükseldi. Kalabalık ayrıca, İsrail tarafından öldürülen Hamas liderleri İsmail Haniye ve Yahya Sinwar'ı andı.

Haberin Devamı

SERBEST KALAN FİLİSTİNLİLER İSRAİL ZULMÜNÜ ANLATTI

Kutlamalar ve sevinç gözyaşları arasında otobüsten inmeleri ile kalabalık tarafından adeta yutulan Filistinli mahkumlar, İsrail hapishanesinde yaşadıkları işkence ve zulmü anlattı.

25 yıllık hayatının 6 ayını İsrail hapishanesinde geçiren Filistinli tıp öğrencisi Bara Fukaha, mahkumiyet altında kaldığı cezaevini "yaşayanlar mezarlığı" olarak tanımladı.

İsrail esaretinde yaşadıklarını anlatan Bara Fukaha, "Bizi günde 23 saat, hatta bazı günler 24 saat hücrede tuttular. Bazen aynı hücrede 10 kişi kaldık. Hava çok soğuktu ve pencereleri açık bıraktılar. Kışlık kıyafetlerimiz yoktu, bize sadece birer tane battaniye verdiler" dedi.

23 yaşındaki Hanan Malawan, coşkulu kalabalığın arasında cezaevinde yaşadıklarını "Son güne kadar neşemizi elimizden almak için uğraştılar" diyerek özetledi.

5 aylık sürenin sonunda özgürlüğüne kavuşan Malawan, "Cumartesi günü hapishane görevlilerine çıkıp çıkmayacağımızı soruyorduk. Bize 'hiçbir şekilde çıkmayacaksınız' cevabını verdiler. Serbest bırakılmayacağımız söylenince inandık" ifadesinde bulundu.

Haberin Devamı

Batı Şeria'nın Nablus şehrinde yaşayan Malawan, serbest kalmadan bir gün önce hücreye atıldığını "korkudan bayılacaktım" sözleriyle aktardı. Malawan, "Hücredeyken adımı sordular ben de yanıtladım. Sonra beni dışarı çıkardılar" dedi.



Kasım 2023'te gerçekleşen esir takası sırasında özgürlüğüne kavuşan Ahmed Hassad, çok geçmeden yeniden İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Henüz 18 yaşındaki Filistinli Ahmed Hassad, ikinci kez serbest bırakılmasının ardından "Hamas sayesinde" kurtulduğunu söyledi.

Otobüsten inmesinin ardından babasını kalabalığın arasında bulan Balkiz İsa Dar Zurob, babasına sıkı sıkı sarıldığı sırada “Baba, çocuklarımı görmek istiyorum!" dedi. İsrail esaretinden kurtulan kızını sakinleştirmeye çalışan baba, "Her şey yoluna girecek kızım" cevabını verdi.

Haberin Devamı

'ÖZGÜRLÜK GÜNÜ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinlilerden 23 yaşındaki Rağad Amru, "İsrailli gardiyanların Filistinli esirleri çığlık çığlığa saçlarından sürüklediğini gördük. Başımızı kaldırmamıza dahi müsaade etmediler" dedi.

Ofer Hapishanesi'nde yarı çıplak vaziyette darbedildiklerini ve hakarete uğradıklarını anlatan Amru, "Bütün bu acılar halkımız ve Gazze uğruna yaşanıyor, Allah bunların ecrini bize yazsın" ifadesinde bulundu.

Özgürlüğüne kavuşan Filistinli Yasemin Ebu Surur, İsrail Cezaevi İdaresi'nin (ŞABAS) kadın tutukluları dış dünyadan tecrit ettiğini ve dışarıdan haber almalarını tümüyle engellediğini söyledi.

Haberin Devamı

"İsrail serbest bırakılana kadar sinirlerimizle oynadı. Bir haftadır haber alamıyoruz, dışarıda neler olup bittiğini bilmiyorduk" diyen Yasemin, "Öyle ki bu sabahın (dün sabah) bizim için özgürlük günü olduğunu da bilmiyorduk" dedi.