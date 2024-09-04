Batı Şeria’da İsrail zulmü sürüyor: Aşırıcılardan İbrahim Camisi’nde provokasyon

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İsrail ordusunun hafta sonu işgal altındaki Batı Şeria’da başlattığı operasyonlar sürerken, bu kez aşırıcı İsrailliler El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi’ni bastı. İsrailli yetkililerin camiyi Müslümanlara kapatıp Yahudilerin ibadetine açmasından sonra aşırıcılar, cami bahçesinde konser verdi.

KATLİAMDAN SONRA BÖLÜNDÜ

El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi; Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi ile Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor. Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra oğlu Hazreti İshak, torunu Hazreti Yakup, torunun çocuğu Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor. Şubat 1994’te fanatik Yahudi Baruch Goldstein, camide sabah namazını kılanların üzerine ateş açarak 29 Filistinliyi öldürmüştü. Bu katliamın ardından kapatılan cami, tekrar açıldığında bir bölümü Yahudilere tahsis edildi.

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AVLUDA KORUMALI KONSER

Bölünmüş cami, yılda onar gün karşılıklı olarak dini bayramlarda Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısımda Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmında Müslümanlara ibadet izni veriliyor. Son olarak 1 Eylül’de Yahudilerin bayramı sebebiyle cami Müslümanlara kapatıldı. Cami Müdürü Muataz Ebu Sneyneh, binlerce kişinin, İsrail güçlerinin yoğun koruması altında avluya girdiğini anlattı. Sneyneh, fanatiklerin cami avlusuna hoparlör ve müzik aletleri getirerek konser düzenlediğini, askerlerin ise kutlamaları güvence altına almak için cami çevresinde sıkı önlemler aldığını söyledi.

İHLALLER İYİCE ARTTI

Müdür Sneyneh, Yahudilerin koruma altında ibadet ve konserine izin veren İsrailli yetkililerin, Filistinliler bakım ve onarım için malzeme getirmek istediğinde müsaade etmediğini de belirtti. El Halil Vakıflar Müdürü Gassan er-Recebi, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada “İsrail, Harem-i İbrahim Camisi’ni kapattıktan sonra, genellikle tüm bölümlerini Yahudi yerleşimcilere açıyor” dedi. Recebi’ye göre Gazze savaşının başladığı 7 Ekim tarihinden sonra camide Müslümanlara yönelik kısıtlamalar daha da arttı.

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BATI ŞERİA’NIN ŞEHİRLERİ YIKILDI

İSRAİL’in işgal altındaki Batı Şeria’da 2. İntifada’dan sonra başlattığı en büyük ikinci operasyon hafta sonundan bu yana devam ediyor. Ordunun başta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentleri olmak üzere bölgeye saldırılarında şu ana kadar 6’sı çocuk 30 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı. Filistin Kızılayı, Tulkerim kentinde bulunan hastanelerin ordu tarafından kuşatıldığını açıkladı. Ordu aynı zamanda Tulkerim Mülteci Kampı’nı sıkı ablukaya aldığı ve bölgedeki altyapıyı büyük ölçüde tahrip ettiği belirtildi. Bölgenin kuzeyindeki Cenin, operasyonda en çok yıkıma uğrayan kent oldu.