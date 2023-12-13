Batı Şeria’da İsrail hastaneleri kuşattı

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WAFA’nın haberine göre, Cenin kentindeki El-Sibat mahallesine düzenlenen saldırıda bir kişi de yaralandı. Ancak İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin vermediği belirtildi. Cenin hastane müdürü ajansa yaptığı açıklamada, Filistinlilerin doğrudan hedef alındığını söyledi.

100’DEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan 2023 yılında Batı Şeria’da İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırılarda en az 483 Filistinlinin öldüğü, 12 bin 769 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusu bir yandan Gazze’ye saldırılar düzenlerken bir yandan da Batı Şeria’ya yönelik saldırılarını arttırdı. 2023’te en az 106 Filistinli çocuk İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından öldürüldü. Bu sayı 2022 yılında kaydedilen sayının üç katı.