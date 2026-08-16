Batı Şeria’da fiili ilhak adımı: ‘Yerleşimlere polis baksın’

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Katz, önceki gün Yahudi yerleşimcilere ilişkin kolluk yetkilerinin ordudan alınarak aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e bağlı polise devredilmesini öngören bir plan hazırlanması talimatı verdi.

Uzmanlara göre Katz’ın duyurduğu plan, Batı Şeria’nın fiili ilhakı yönünde yeni bir adım anlamına geliyor. Plan hayata geçirildiği takdirde bölgedeki Filistinlilere ilişkin genel güvenlik yetkisi İsrail ordusunda kalırken, yasa dışı İsrail yerleşimlerinde kamu düzeninin sağlanması ve kanunların uygulanmasından ise İsrail polisi sorumlu olacak.

Uzmanlar, bu durumun İsrail’in Batı Şeria’daki yetkisini genişleterek bölgenin Tel Aviv yönetimine kademeli biçimde dahil edilmesine neden olacağını savunuyor. Yerleşimciler üzerindeki yetkinin Filistinlilere yönelik sert tutumu ile bilinen Ben-Gvir’e bağlı polise devredilecek olmasının da, yerleşimci şiddetine karşı müdahalelerin daha da zayıflayacağı anlamına geldiği belirtiliyor.