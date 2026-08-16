×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Batı Şeria’da fiili ilhak adımı: ‘Yerleşimlere polis baksın’

Güncelleme Tarihi:

#Batı Şeria#İsrail#İlhak
Batı Şeria’da fiili ilhak adımı: ‘Yerleşimlere polis baksın’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 07:00

İSRAİL’in işgali altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken, Savunma Bakanı Israel Katz’dan yerleşimcilerin elini güçlendirecek bir adım geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Katz, önceki gün Yahudi yerleşimcilere ilişkin kolluk yetkilerinin ordudan alınarak aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e bağlı polise devredilmesini öngören bir plan hazırlanması talimatı verdi.

Uzmanlara göre Katz’ın duyurduğu plan, Batı Şeria’nın fiili ilhakı yönünde yeni bir adım anlamına geliyor. Plan hayata geçirildiği takdirde bölgedeki Filistinlilere ilişkin genel güvenlik yetkisi İsrail ordusunda kalırken, yasa dışı İsrail yerleşimlerinde kamu düzeninin sağlanması ve kanunların uygulanmasından ise İsrail polisi sorumlu olacak.

Uzmanlar, bu durumun İsrail’in Batı Şeria’daki yetkisini genişleterek bölgenin Tel Aviv yönetimine kademeli biçimde dahil edilmesine neden olacağını savunuyor. Yerleşimciler üzerindeki yetkinin Filistinlilere yönelik sert tutumu ile bilinen Ben-Gvir’e bağlı polise devredilecek olmasının da, yerleşimci şiddetine karşı müdahalelerin daha da zayıflayacağı anlamına geldiği belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batı Şeria#İsrail#İlhak

BAKMADAN GEÇME!