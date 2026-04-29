Batı Şeria'da çocuklara jiletli tel engeli

İşgal altındaki Batı Şeria’da gerilim tırmanırken, İsrailli yerleşimcilerin Umm al-Khair köyü yakınlarındaki engellemeleri nedeniyle Filistinli çocukların iki haftadır okula gidemediği bildirildi.

CNN International'ın aktardığı habere göre Filistinli aileler, İsrailli yerleşimcilerin çocukların kullandığı güzergâhları dikenli ve jiletli tellerle kapattığını belirtti.

Habere göre, beş yaşındaki çocukların da aralarında bulunduğu öğrenciler, yolun yeniden açılması için her gün protesto gösterileri düzenliyor.

11 YAŞINDAKİ HUDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Okula gidemeyen çocuklardan 11 yaşındaki Huda, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

“Dünyanın diğer çocukları gibi öğrenmemi istemiyorlar. Benim okumamı istemiyorlar, çünkü büyüyünce avukat olup Filistin topraklarını savunacağım.”

KÖYLERE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Batı Şeria’da yalnızca okul yollarının kapatılmadığı, Filistinlilerin yaşadığı köylere yönelik saldırıların da devam ettiği aktarıldı.

Son saldırının hedefi ise Nablus’un güneyindeki Jalud Köyü oldu.

Saldırıya uğrayan evlerden birinin sahibi Mahmud al-Tubasi, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“100’den fazla yerleşimci bize saldırdı. Evleri her yandan kuşattılar, onları durduramadık. Sadece 10-12 kişiydik. Duvarda bir delik açıp oradan içeri girdiler. Yanlarında yakıt vardı ve aracı yaktılar, her şeyi yakıp yıktılar.”