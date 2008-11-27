Batı Şeria’da lüks bir hayat kurdu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Filistin’in Batı Şeria kesimindeki yoksul Nablus kenti tepelerine göz kamaştıran bahçe içinde muhteşem bir villa inşa eden zengin işadamı Munib Masri, tüm eleştirilere kulaklarını tıkarken, "Ben paramı buraya yatırdım. Batı Şeria’nın kalkınmasına yardımcı oluyorum. Diğer zenginler de benim gibi yapsın" diyerek kendini savunuyor.

180 bin kişinin yoksulluk içinde kıvrandığı, işsizlik oranının yüzde 20’lere ulaştığı Nablus’ta inşa ettirdiği lüks bina, Batı Hint Adaları’ndaki ünlü Villa Renaissance Oteli’nin bir kopyası. Altın renkli bina, kilometrelerce uzaktan görülüyor.



72 yaşındaki Masri, çevresindeki tüm olumsuzluklara karşın çok sayıdaki cins cins köpekleriyle birlikte lüks bir yaşam sürmekten rahatsızlık duymuyor.



1936’da Nablus’ta doğan Masri, Teksas Üniversitesi’nde jeoloji eğitimini bitirdikten sonra, çeşitli Arap ülkelerinde petrol ve su arama faaliyetlerinde bulunarak, zengin oldu.