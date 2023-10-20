Batı Şeria çatışmanın üçüncü cephesi olabilir mi?

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Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Ortadoğu resmen ateş çemberine dönmüş durumda.

Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail önce Gazze'yi hedef aldı. Abluka altındaki Gazze'yi havadan ve karadan vuran İsrail bir yandan da Lübnan sınırında Hizbullah güçleri ile çatışıyor.

Karşılıklı top atışlarının günlerdir sürdüğü bölgedeki sivilleri tahliye eden İsrail'de Batı Şeria için 'üçüncü cephe' benzetmesi yapılıyor.

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İsrail askerleri ile Filistinliler arasındaki çatışmalar zaten ölümcül bir hal almış durumda.

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki şiddet olaylarında 80'den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 900'den fazla kişi tutuklandı.

Bugün gerçekleştirilen gece ve şafak baskınları ile bu sayı daha arttı.

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İsrail ordusu, yüksek alarmda olduğunu ve Batı Şeria'da Hamas militanları da dahil olmak üzere olası saldırılara karşı hazırlandığını duyurdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması çerçevesinde kurulan Filistin Yönetimi, bu yıl 30. yaşına girdi. Yönetim, 1967'de işgal edilen Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden oluşan bir Filistin devletine öncülük etmek amacıyla beş yıllık geçici bir yönetim organı olarak kuruldu.

ORDU SÖZCÜSÜ: TEHLİKE YÜKSEK

İsrail ordusu sözcüsü Albay Jonathan Conricus, Hamas'ın 'İsrail'i iki veya üç cephe savaşında boğmaya çalıştığını' söyledi ve 'Tehlike yüksek' dedi.

BÖLGEDE TANSİYON DÜŞMÜYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Perşembe günü Batı Şeria'nın Tulkarem kentindeki Nur Şems mülteci kampında devam eden İsrail askeri operasyonunda çok sayıda Filistinli öldürüldü.

Ramallah'tan gelen görüntülerde kentte çok sayıda İsrail zırhlısı olduğu görüldü.

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Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntülerin ardından İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, Hamas sözcülerinden Hasan Yusuf'u, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sırasında tutukladığını duyurdu.

Filistin'in önde gelen siyasi figürlerinden biri olan Yusuf'un, Hamas'ın Batı Şeria'daki resmi sözcüsü olarak görev yapıyor.

ALMANYA'DAN VATANDAŞLARINA UYARI: HEMEN TERK EDİN

Almanya Perşembe günü, bölgede yoğunlaşan şiddet olayları nedeniyle vatandaşlarına Batı Şeria'yı terk etme çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Bütün Alman vatandaşlarının Batı Şeria'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz' ifadesine yer verildi.

Söz konusu açıklamada 'durumun daha da ağırlaşması ve çatışmaların genişlemesi göz ardı edilemez' denildi.