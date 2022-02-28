Batı semaları Rus uçaklarına kapandı

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Bunun son örneğini AB’nin hava sahasını Rusya’ya kapatması oluşturdu. AB Komisyonu Ursula von der Leyen tarafından açıklanan önlemler çerçevesinde AB hava sahası, Rus havayolu şirketlerine, Rusya kayıtlı uçaklara, Rusya’da kayıtlı olmayan ancak Rus birey ya da tüzel kişiliğin sahip olduğu, işlettiği ya da kiraladığı uçaklara kapandı.

SÜRE UZAYACAK

Bu kapsama giren uçaklar AB ülkelerine iniş yapamayacak, bu ülkelerden kalkış yapamayacak ya da bu ülkelerin üzerinden uçamayacak. Yasak sadece hava yolu şirketlerini değil özel jetleri de kapsıyor. Avrupa’da AB dışında İngiltere, İzlanda ve Norveç de hava sahasını kapattı.

Rus uçakları gitmek istedikleri yere ulaşabilmek için kapalı hava sahasının etrafından dolaşmak zorunda kalacak. Bu durum hem uçuş sürelerini belirgin şekilde etkileyecek hem de Rus havayolu şirketlerinin ekonomik kayıplarla karşıya kalmasına neden olacak. Aeroflot başta olmak üzere bazı Rus havayolu şirketleri Avrupa ülkelerine uçuşlarını askıya almaya başladılar.

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YASAK ÜSTÜNE YASAK

Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya’ya yönelik siyasi ve ekonomik önlemlerin yanı sıra “Kremlin’in medya makinası” olarak nitelediği Rus medya kuruluşlarını da hedef aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Moskova’nın yönetiminde olan Russia Today ve Sputnik adlı medya kuruluşlarına AB’de faaliyet yasağı getirdi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Merkez Bankası’nın, G7 ülkelerinin bankalarındaki varlıklarının (300 milyar dolardan fazla) bloke edileceğini söyledi.