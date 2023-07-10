Batı ittifakında derin çatlak! Ukrayna için 'İsrail' modeli

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11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesi dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmuş durumda.

Kritik zirvenin öne önemli başlıklarından biri 1 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı olacak.

NATO ÜYELİĞİNE KAPIYI KAPATTI, DESTEK SÖZÜ VERDİ

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamada Ukrayna'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasa da Kiev yönetimine destek garantisi verdi.

Savaşın ortasındaki Ukrayna’nın NATO üyeliği konusunda birlik içinde fikir birliği olduğunu sanmadığını belirten Biden " Savaş devam ediyorsa, o zaman hepimiz savaşın içindeyiz. Durum buysa, Rusya ile savaştayız.” dedi.



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ABD'nin Ukrayna’da güvenliği sağlamak için İsrail'e sunduklarına benzer bir koruma sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Biden NATO üyeliğinin ancak ateşkes ve barış anlaşması halinde mümkün olabileceğini vurguladı.

ABD başkanının Ukrayna için önerdiği İsrail modeli bugün Batı medyasında dikkat çekti. Alman basını konuya ilişkin analizlerinde yardımın kapsamını ele aldı.

ALMAN BASINI: ABD YENİ BİR TEST İLE KARŞI KARŞIYA

ABD'nin İsrail'e her yıl yaklaşık 3,8 milyar dolar destek sağladığını ve bunun bunun önemli bir kısmının savunma alanına harcandığına dikkat çeken Handelsblatt gazetesi Biden yönetiminin Ukrayna savaşı konusunda beklenen atılımı şimdiye kadar yapamadığını belirtti.

Gazeteye göre Ukrayna savaşı bitiş çizgisinden çok uzakta ve ABD'nin liderlik rolü yeni bir test ile karşı karşıya...



Biden'ın açıklaması, Vilnius zirvesinde ülkenin NATO üyeliğine dair somut adımlar bekleyen Ukrayna'da hayal kırıklığına neden oldu.

Tagesspiegel gazetesi ise NATO dışı Ukrayna'yı koruma senaryosunun neleri kapsadığını ele aldı. Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan konuya ilişkin açıklamasına dikkat çeken gazete ABD'nin Ukrayna'ya sunduğu askeri desteklerin yanı sıra yeni dönemde istihbarat paylaşımı ve siber destek sağlamaya hazır olduğunu yazdı.

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ABD'li yayın kuruluşu CNN konuya ilişkin analizindem'Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmadığına karar vermek, Avrupa'nın en önemli güvenlik sorularından biri ' ifadesini kullandı ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinin Rusya ile doğrudan çatışma riskini artırabileceği için Biden yönetiminin temkinli davrandığını öne sürdü.

BATI İTTİFAKINDA DERİN ÇATLAKLAR

İngiliz basını ise Batı ittifakında derin çatlaklar olduğunu iddia ediyor...

Bugün İngiliz gazetelerinde yer alan haberlere göre, Almanya, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını istemiyor, Batılı ittifaklarının bazıları ise ABD'nin misket bombası kararından rahatsız.

Telegraph gazetesi ise tüm fikir ayrılıklarına rağmen Avrupa'nın Biden'a bağımlı olduğunu belirtiyor. Bugün yayınlanan "İşe yaramaz Avrupa'nın Ukrayna'yı savunmak için Biden'a ihtiyacı var" başlıklı analizde ABD desteği kesmesi durumunda Avrupa'nın Rusya'yı tek başına kontrol altına alamayacağı vurgulandı.