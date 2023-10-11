Batı İran’ı uyardı: Karışmayın

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ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown, önceki gün yaptığı açıklamada, İran’ı Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalara müdahil olmaması konusunda uyardı ve çatışmanın genişlemesini istemediklerini belirtti. Brown, “Güçlü bir mesaj göndermek istiyoruz. Çatışmaların genişlemesini istemiyoruz. Amacımız İran’ın bu mesajı yüksek sesle ve net bir şekilde almasıdır” ifadelerin kullandı.

AVRUPA’DAN 5’Lİ ÇAĞRI

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’deki son gelişmelerle ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından ortak bir açıklama yayımlandı. Liderler, İsrail’e olan desteklerini belirterek, “Hamas’ı ve onun dehşet verici terör eylemlerini kesin bir şekilde kınadıklarını” belirttiler. Açıklamada, İsrail’in kendini savunma hakkının yanında olduklarını vurgulayan liderler, “Hepimiz Filistin halkının meşru isteklerini tanıyor ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için eşit ölçüde adalet ve özgürlüğü destekliyoruz. Ancak hata yapmayın. Hamas bu istekleri temsil etmiyor ve Filistin halkı için daha fazla terör ve kan dökmekten başka bir şey sunmuyor” ifadelerini kullandılar. Ayrıca “Şu anın İsrail’e düşman herhangi bir tarafın bu saldırıları istismar ederek avantaj elde edebileceği bir an olmadığını da vurguluyoruz” diyerek, özellikle İran’a savaşa dahil olmama çağrısı yaptılar.

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İRAN ALEYHİNE KANIT YOK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, İran’ın Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırıları hakkında “İran uzun zamandır Hamas’ı ve bölgedeki diğer terör şebekelerini kaynak ve eğitim imkânlarıyla destekliyor” dedi. Kirby, “Bu bağlamda İran’ın suç ortağı olduğu açık ancak elimizde somut kanıt yok” dedi. Pazartesi günü Wall Street Journal’ın Hamas ve Lübnan’daki İran destekli Hizbullah hareketinin üst düzey üyelerine dayandırdığı haberinde, İranlı güvenlik yetkililerinin Hamas’ın İsrail’e yönelik sürpriz saldırısının planlanmasına yardımcı olduğu ve geçtiğimiz pazartesi günü Beyrut’ta yapılan bir toplantıda saldırıya yeşil ışık yaktıkları iddia edilmişti. ABD, İran’ın yanı sıra Suriye ya da Lübnan’dan Hizbullah ya da diğer milis grupların savaşa dahil olmaması için diplomasi yürütüyor.

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HAMANEY: BİZ YAPMADIK

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıda Tahran’ın rolü olmadığını söyledi. Tahran’da Askeri Akademi mezuniyet törenine katılan Hamaney, saldırıdan 4 gün sonra ilk kez yaptığı açıklamada, “Siyonist rejime saldırıyı planlayanların ellerinden ve alınlarından öpüyoruz. İşgalci rejim ve destekçileri bu hareketin ardında İran’ın olduğu söylentilerini yayıyorlar. Yanlış yapıyorlar” dedi. Hamas’ın operasyonunun başlangıcından bu yana “işgalci Siyonist rejimin hem askeri hem de istihbarat açısından geri dönülemez bir yenilgiye uğradığını” öne süren Hamaney, sosyal medya platformu X üzerinden İbranice yaptığı paylaşımda İsraillilere hitaben, “Bu felâketi başınıza siz getirdiniz” dedi.