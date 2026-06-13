Batı evden doğu ofisten çalışıyor

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Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre; 4 haftalık bir zaman diliminde, mesai günlerinin en az yarısını evden geçirenler “genellikle uzaktan çalışan” olarak kabul ediliyor. Avrupa genelinde Finlandiya yüzde 20.5’lik oranla kıtanın lideriyken, onu yüzde 19.2 ile İrlanda takip ediyor. Almanya yüzde 13 ve Fransa yüzde 11 ile Avrupa Birliği’nin yüzde 8.8’lik ortalamasının üzerinde yer alıyor. Listenin alt sıralarında ise Türkiye ve Doğu Avrupa var. Türkiye yüzde 3.7’lik oranla 27’nci sırada kalırken, İtalya yüzde 2.7 ve listenin sonundaki Romanya ise yüzde 1.3 ile uzaktan çalışmanın en az uygulandığı ülkeler oldu.

Verileri değerlendiren Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Araştırma Müdür Yardımcısı Cevat Giray Aksoy, uzaktan çalışmanın artık geçici bir heves olmadığını vurguladı. Aksoy, ülkeler arasındaki bu devasa makasın nedenini şu sözlerle açıkladı: “Uzaktan çalışma artık iş gücü piyasalarının kalıcı bir özelliği haline geldi. Ancak oranların ülkeden ülkeye bu kadar büyük değişiklik göstermesi, tamamen o ülkenin ekonomik yapısıyla ilgili. Teknoloji, finans ve üst düzey hizmet sektörlerinin yoğun olduğu ülkeler bu modele hızla adapte olurken; sanayi, tarım ve fiziksel temas gerektiren iş kollarının ağırlıkta olduğu ülkelerde oranlar düşük kalıyor.”