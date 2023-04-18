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Batı 'aşırı taktiklere' hazırlanıyor! Putin Ukrayna topraklarına adım attı

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#Ukrayna#Rusya#Batı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 11:22

Ukrayna'nın önümüzdeki aylarda başlatmayı planladığı karşı saldırı Batılı liderleri alarma geçti. Bölgede tansiyonun yükselmesini bekleyen liderler, Rusya'nın elinde kalan her türlü aracı devreye sokmasına hazırlanıyor. Batı ve Ukrayna misillemelere hazırlanırken, Rusya Devlet Başkanı Herson bölgesini ziyaret ederek gövde gösterinde bulundu.

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Ukrayna savaşı bir yılı geride bırakırken gözler Kiev yönetiminin önümüzdeki aylarda başlatacağı iddia edilen karşı saldırıya çevrildi.

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'dan gelen son görüntüler Moskova'nın Ukrayna'nın saldırısı için hazırlıklara başladığını ortaya çıkardı. Rus askerleri dev turizm bölgesi Ak-Monai'ye 'Dragon's Teeth' olarak anılan tank tuzakları kurarken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, saldırı durumunda Rusya'nın elindeki her türlü silahı kullanacağını açıkladı.

Batı aşırı taktiklere hazırlanıyor Putin Ukrayna topraklarına adım attı

G7 ZİRVESİNDE MASAYA YATIRDILAR

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre Batılı liderler Japonya'daki G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde öngörülen Ukrayna saldırısına karşı Rusya'nın atacağı adımları değerlendirdi.

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"PUTİN ELİNDE KALAN HER TÜRLÜ ARACI DEVREYE SOKABİLİR"

Ukrayna'nın yapacağı herhangi bir hamleden sonra Rusya'nın anında misilleme yapmasını bekleyen Batılı liderler Ukrayna topraklarını elinde tutmak isteyen Moskova yönetiminin aşırı taktiklere başvuracağını düşünüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer tehditler ve siber saldırılar da dahil 'elinde kalan her türlü aracı' devreye sokmasına hazırlanan Batılı liderler, Rusya'nın kış saldırısının yavaşladığını ve birliklerin yakın bir zaman içinde kendilerini savunmada bulacaklarını öne sürüyor.

Eski kıdemli diplomatlar ve üst düzey askeri danışmanlardan oluşan transatlantik bir grup Batı'nın 'tamamen' devreye girip askeri destek düzeyini artırmadığı takdirde Ukrayna'daki savaşın bir çıkmaza dönüşeceği konusunda uyarıda bulunuyor.

PUTİN UKRAYNA TOPRAKLARINA ADIM ATTI

Ukrayna ve Batı önümüzdeki günlerdeki saldırıya odaklanmışken Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Ukrayna topraklarına adım attı.

Sürpriz bir hamleyle Herson bölgesini ziyaret eden Rus lider üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi

Batı aşırı taktiklere hazırlanıyor Putin Ukrayna topraklarına adım attı

Putin'in potansiyel bir Ukrayna karşı saldırısı öncesinde üst düzey komutanlarla bir araya gelmesi Batı medyasında 'gövde gösterisi' olarak değerlendirildi.

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BİR FLAŞ HAMLE DAHA

Rusya'dan Putin'in Ukrayna topraklarına yaptığı ziyaretle eşzamanlı olarak flaş bir hamle daha geldi ve Pasifik Filosu'ndan sonra Baltık Filosu'nun da savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiği duyuruldu.

Rus güçleri filoya bağlı 1500'den fazla asker ve 10 savaş gemisi ile Krasnodar bölgesinde tatbikata başladı.

4 BÖLGE İLHAK EDİLMİŞTİ

Rus ordusunun aylardır devam eden savaşta kontrolü ele geçirdiği Zaporijya ve Herson'un yanı sıra Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ta 23-27 Eylül'de referandum yapılmıştı. Sözde seçim komisyonlarına göre bölge sakinlerinin çoğu Rusya'ya katılma yönünde oy kullanmıştı. Bunun üzerine Putin 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev'i acilen ateşkese çağırıyoruz" demişti.

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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi de 4 bölgenin Rusya'ya katılmasına yönelik talebini oybirliği ile kabul etmişti. Putin'in yasayı imzalamasıyla Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakı onaylanmıştı.

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#Ukrayna#Rusya#Batı

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