Batı Afrika ülkesinden Türkiye'ye övgü dolu sözler

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Gambiya Savunma Bakanı Serign Modou Njie, Türkiye ile ilişkiler ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı Mehteran Birlik Komutanlığı Mehter Takımı'nın, Gambiya'nın bağımsızlığının 60. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törenlere katılımı hakkında konuştu.

Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi olarak da 2021-2022'de görev yapan Njie, "Dünyanın en eski askeri gruplarından birini Gambiya Cumhuriyeti'nin 60. bağımsızlık yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Gambiya'da ağırlamak bizim için büyük bir onur ve mutluluktur." diye konuştu.

"ÇOK MÜKEMMEL İKİLİ İLİŞKİLER"

"Gambiya ve Türkiye, eskiden beri çok mükemmel ikili ilişkilere sahip." diyen Njie, Türkiye'nin Gambiya'nın bağımsızlığını kazandığı 1965 yılından beri çok destekleyici olduğunu söyledi.

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Njie, "Ben de Türkiye'de sekiz yıl misyon şefi yardımcısı ve bir yıl da büyükelçi olarak görev yaptım. Bu süre zarfında savunmada ve ikili alanda mükemmel ilişkilerimiz vardı." ifadelerini kullandı.

Her yıl 30'dan fazla Gambiyalı öğrencinin Türkiye burslarıyla lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde Türkiye'de eğitimini tamamladığına dikkati çeken Bakan Njie, Gambiyalı birçok hastanın da Türkiye'de tedavi gördüğüne işaret etti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER'E TEŞEKKÜR

Njie, Mehter Takımı'nın Gambiya'nın bağımsızlığı yıl dönümü kutlamalarına katılımı için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e çok teşekkür ederek, "Savunma alanında da Türkiye Milli Savunma Bakanlığından destek almaya devam ediyoruz." dedi.

Kısa bir süre önce, 17 zırhlı personel taşıyıcı araç aldıklarını hatırlatan Nije "Bu, savunma yeteneklerimize takdire şayan bir destektir." şeklinde konuştu. Njie, şunları kaydetti:

"Türkiye'den aldığımız desteği saymakla bitiremeyiz. Ancak genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm halkına ve hükümetine, bu fırsat için ve ayrıca iki ülke arasındaki mükemmel ikili ilişkiler için derin şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz."

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AFRİKA ANA KARASININ EN KÜÇÜK ÜLKESİ, 60 YAŞINDA

Afrika ana karasının en küçük ülkesi Gambiya, 18 Şubat 1965'te İngilizlere karşı kazandığı bağımsızlığın 60. yılını kutluyor.

Yüz ölçümü yaklaşık 11 bin 300 kilometrekare olan Gambiya, Atlas Okyanusu kıyısı hariç tamamen Senegal ile çevrili konumda yer alıyor.

Ülkenin, 2,8 milyon civarındaki nüfusunun yüzde 96,4'ünü Müslümanlar, yüzde 3,6'sını Hristiyanlar ve geri kalanını diğer dinlere mensup kişiler oluşturuyor.

Başlıca İngilizce, Mandinka, Wolof ve Fula dillerinin konuşulduğu Gambiya'da yer alan etnik gruplar arasında Mandinka, Fula, Wolof, Jola, Serahuli bulunuyor.