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Bataclan saldırısında yaralanmıştı… Doktorunun NFT planı ile şoke oldu

#Bataclan#Fransa#Nft
Bataclan saldırısında yaralanmıştı… Doktorunun NFT planı ile şoke oldu

13 Kasım 2015 gecesi Fransa'nın başkentinde 130 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bombalı saldırı dalgasının bir parçası olarak Paris'teki Bataclan konser salonuna yapılan saldırıdan sağ kurtulan bir Fransız kadın, doktorunun yaralarının röntgenini internette satmaya çalıştığını öğrenince şoke oldu.

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Paris'teki Georges Pompidou hastanesindeki kıdemli bir ortopedi cerrahının hastasının ön kolunda kemiğe yakın bir Kalaşnikof mermisini gösteren bir röntgenini bir NFT dijital sanat eseri olarak satışa sunduğu ortaya çıktı.

Dr. Emmanuel Masmejean, röntgenin sahibini erkek arkadaşını müzik alanında DEAŞ’ın silahlı üyelerinin saldırısına kaybeden genç bir kadın olarak nitelendirmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kadın adına konuşan avukatı Elodie Abraham, “Bu doktor, bu hastaya karşı tıbbi sır tutma görevini çiğnemekle yetinmeyip, bu genç kadının özel hayatını tanımlamanın iyi bir fikir olacağını düşündü ve onu mükemmel bir şekilde teşhis etti,” dedi.

Bataclan saldırısında yaralanmıştı… Doktorunun NFT planı ile şoke oldu

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Avukatı ayrıca Masmejean'ın pazar günü müvekkilini arayıp "ona karşı en ufak bir pişmanlık veya empati ifade etmeden kendisini haklı çıkarmaya çalıştığını" söyledi.

Dr. Masmejean, hastasından izin istemeden bilgilerini paylaştığı için yasal işlem ve disiplin suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Haberi yapan Mediapart’a göre, ilan kaldırılmadan önce röntgen filmi OpenSea internet sitesinde 2 bin 776 dolar fiyatla satışa sunulmuştu.

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NFT NEDİR?

NFT'ler, kopyalanamayan dijital sanat eserleridir. Geçen yıl bir akıma dönüştükten sonra şimdi aylık işlem hacmi birkaç yüz milyon dolar civarına ulaşan NFT’ler artık büyük müzayede evlerinde işlem görüyorlar.

Geçen yılın mart ayında eserleri Christie's’de satılan dijital sanatçı Beeple'ın NFT'leri milyonlarca dolardan alıcı bulmuştu.

Aralık ayında da, 1992'de bir cep telefonuyla gönderilen ilk SMS, Paris'te bir müzayedede 107 bin euroya NFT olarak satıldı.

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