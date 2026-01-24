Başvurular başladı: Ücretsiz yaşam, 2 milyon liraya yakın maaş! Ama herkes bu fırsatı göze alamıyor...

Haberin Devamı

Antarktika, sadece dünyanın en soğuk yeri değil; aynı zamanda bilim insanları, teknik personel ve araştırmacılar için adeta yaşayan bir laboratuvar niteliği taşıyor.



Gecenin aylarca sürdüğü, gökyüzünün kutup ışıklarıyla aydınlandığı bu beyaz kıta, insanın doğayla baş başa kaldığı nadir yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Burada zaman daha yavaş akıyor, günlük hayat ise disiplin, dayanıklılık ve güçlü bir ekip ruhu gerektiriyor.



Zorlu iklim koşullarına rağmen Antarktika’da yaşam, pek çok kişi için unutulmaz bir deneyime de dönüşüyor. Modern araştırma istasyonlarında sürdürülen hayat; bilim, dayanışma ve keşif duygusunu bir araya getiriyor.



İşte tam da bu nedenle İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu’nun (British Antarctic Survey / BAS) açtığı yeni iş ilanları, dünyanın dört bir yanından büyük ilgi görüyor.







GENİŞ BİR KADRO İÇİN ALIM YAPILACAK

Daily Mail’de yer alan habere göre, yeni bir iş arayışında olanlar ve soğuk hava koşullarından çekinmeyenler için Antarktika’dan dikkat çekici bir fırsat geldi. BAS, Güney Kutbu’ndaki araştırma istasyonlarında görev almak üzere farklı meslek gruplarından personel aradığını duyurdu.



Yayımlanan ilanlara göre, Antarktika’da sadece bilim insanları değil; aynı zamanda günlük yaşamın devamını sağlayan pek çok meslek grubuna da ihtiyaç duyuluyor. Aşçılardan tesisatçılara, marangozlardan makine operatörlerine kadar geniş bir kadro için alım yapılacak.





HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM VAR?



YÜKLÜ BİR MAAŞ VE MASRAFSIZ YAŞAM

BAS’ın internet sitesinde yayımlanan mevcut ilanlar arasında bu pozisyonların yanı sıra benzer nitelikte pek çok görev yer alıyor:Kurum yetkilileri, önümüzdeki üç ay içerisinde yeni ilanların da yayımlanacağını açıkladı.Antarktika’da çalışmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise sunulan maddi imkânlar. BAS tarafından yapılan açıklamaya göre,sterlinden başlıyor.

Bu, güncel döviz kurlarına göre yaklaşık 35 bin-36 bin Euro’ya denk geliyor. Ayrıca Türk lirası bazında hesaplandığında, bu ücret yaklaşık 1 milyon 760 bin–1 milyon 770 bin lira civarını buluyor. Kısacası 2 milyona yakın bir maaş… Bu da başta konaklama ve yemekhane giderleri olmadan ciddi bir gelir fırsatı sunuyor. Deneyim ve pozisyona göre bu rakam daha da artabiliyor.





ANTARKTİKA’DA ÇALIŞIRKEN HANGİ OLANAKLAR ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR?



SIRADAN İŞLER AMA OLAĞANÜSTÜ BİR YERDE…

“Bir topluluğun devamlılığını sağlamak için gereken her şeye ihtiyacımız var. Tesisatçılar, marangozlar, tamirciler, mühendisler, aşçılar… İstasyonlarımızda çalışan insanlar çoğu zaman sıradan işler yapıyor; sadece bunu olağanüstü bir yerde gerçekleştiriyorlar.”







AYLARCA KARANLIK, -40 DERECE SOĞUK

‘ANTARKTİKA BİR AİLE GİBİ’

SOSYAL MEDYADA ANTARKTİKA GERÇEĞİ

Bunun yanı sıra Antarktika’da yaşam maliyeti bulunmuyor. Kurum, çalışanlara şu imkânların tamamını ücretsiz olarak sağlıyor:Bu durum, Antarktika’da çalışmayı finansal açıdan oldukça cazip hâle getiriyor.Rothera Araştırma İstasyonu ’nun operasyon yöneticisi Mike Brian, Antarktika’daki yaşamın perde arkasını şu sözlerle anlatıyor:Tüm bu avantajlara rağmen Antarktika’da yaşamın son derece zorlu olduğu da açıkça ifade ediliyor. Kıtanın tamamı yılın yaklaşık yarısında tamamen karanlığa gömülüyor.Şiddetli rüzgârlar ve kar fırtınaları günlük hayatı doğrudan etkilerken, sıcaklıklar zaman zaman -40 dereceye kadar düşebiliyor. Yetkililer, Antarktika’da çalışacak kişilerin hem fiziksel hem de psikolojik olarak bu koşullara hazır olması gerektiğini vurguluyor.Halley VI Araştırma İstasyonu’nda marangoz olarak görev yapan Phill Coolman, altı yıl önce BAS’a katıldıktan sonra her sezon geri döndüğünü söylüyor:Coolman, başlangıçta yalnızca bir sezon için geldiğini ancak Antarktika yaşamının kendisini içine çektiğini ve ayrılmayı düşünmediğini ifade ediyor.TikTok fenomeni Matty Jordan (@marrykjordan) da bu soğuk yaşamı sosyal medyada gözler önüne seren isimlerden biri. Jordan, paylaşımlarında hayatta kalma ipuçlarına da yer veriyor.

TikTok’ta paylaştığı videolarla dikkat çeken Matty Jordan (@mattykjordan), beş yılı aşkın süredir Antarktika’da çalışıyor ve Güney Kutbu’ndaki günlük yaşamı, kar fırtınalarıyla mücadeleyi ve doğayla iç içe geçen deneyimlerini takipçileriyle paylaşıyor.



Jordan, Güney Kutbu’na ulaşan ilk İngiliz kâşif Robert Falcon Scott’ın adını taşıyan ve Ross Adası’nın en ucunda yer alan ‘Scott Üssü’nde yaşıyor. Yeni Zelanda tarafından işletilen üs, Antarktika genelinde 30’dan fazla ülkeye ait 80’den fazla araştırma istasyonundan biri olarak öne çıkıyor.

Güney Kutbu’na yaklaşık 1350 kilometre uzaklıkta bulunan Scott Üssü, aktif Erebus Yanardağı’nın yakınında yer alırken, aynı anda ortalama 80’den fazla kişiye ev sahipliği yapıyor. Ancak bölgede yaşam; aylarca süren karanlık, şiddetli rüzgârlar ve -50 dereceyi bulan dondurucu soğuklarla birlikte geliyor.





YİYECEK VE İÇECEKLERİ DIŞARIDA BIRAKMAK YASAK



BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kar fırtınalarının rüzgârlarla binaları salladığını aktaran Jordan, sıcaklıklar kritik seviyelere düştüğünde ekiplerin günlerce dışarı çıkmadığını söylüyor.En kritik parça ise doğru termal içlik” diyor.

Antarktika’da çalışmak isteyen adaylar, İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor. BAS’ın “Careers” (Kariyer) veya “Jobs at BAS” başlığı altında yayımlanan ilanlarda, her pozisyon için aranan nitelikler ve görev tanımları ayrıntılı şekilde yer alıyor.



Başvuru süreci genel olarak şu adımlardan oluşuyor:



1- BAS’ın resmî kariyer sayfasına giriş

2- Açık pozisyonların incelenmesi

3- Online başvuru formunun doldurulması

4- Özgeçmiş (CV) ve gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi

5- Uygun adaylar için mülakat ve sağlık değerlendirmesi süreci



Yetkililer, özellikle ekip çalışmasına yatkın, uyum yeteneği yüksek ve zorlu koşullara dayanıklı adayların tercih edildiğini belirtiyor. Antarktika’da çalışmak, yalnızca bir iş değil; dünyanın en izole coğrafyasında, bilimin ve keşfin parçası olma fırsatı sunuyor. Soğuğa meydan okumaya hazır olanlar için bu ilan, hayatın en sıra dışı deneyimlerinden birinin kapısını aralıyor.

Daily Mail’in “Great Scott... £30,000 job with all living costs paid! The only catch? It's in the Antarctic” ve “I live in Antarctica and survive in -57°C without seeing the sun for more than 3 MONTHS - and I learned the hard way that eating outdoors is a no-go!” başlıklı haberlerinden derlenmiştir.