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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 24.02.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Başvuru yaptı... Trump'tan geri dönüş için ilk adım!

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Başvuru yaptı... Trump'tan geri dönüş için ilk adım!
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Joe Biden'a yenildiği başkanlık seçiminden sonra yaşanan kanlı kongre baskınını kışkırttığı gerekçesiyle soruşturma geçiren ve sosyal medya hesapları askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyaya geri dönebilmek için harekete geçti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ABD Eski Başkanı Trump'ın, 6 Ocak’ta düzenlediği mitingin ardından destekçileri Kongre baskını gerçekleştirmişti. 

Trump'ın mitingdeki sözleri sonrası destekçileri Kongre'yi basmış ve olaylarda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar sonrası Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması yürütülmüş ancak çoğunluk sağlanamayınca aklanmıştı.

Gelişmeler sonrası dönemin ABD Başkanı Trump'ın Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi pek çok sosyal medya hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı.

Bu gelişmelerle de Trump aktif olarak kullandığı sosyal medyadan uzak kalmak zorunda kalmıştı.

Trump’ın oğulları Twitter’da ‘şov yaptı’
Trump’ın oğulları Twitter’da ‘şov yaptı’

Ancak ABD medyasına göre Trump sosyal medyaya dönüş için hazırlıklara başladı.

USA Today'de yer alan habere göre Trump sosyal medyaya dönüş için hazırlıklara başladı.

Eski başkan Donald Trump, platforma yeniden katılmak için Facebook Gözetim Kurulu'na bizzat kendisi başvurdu.

Başvuru yaptı... Trumptan geri dönüş için ilk adım

Dünyanın dört bir yanından 20 uzmandan oluşan bir ekip olan Gözetim Kurulu, Facebook'un Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya alma kararını gözden geçirecek.

Gözetim Kurulu sözcüsü ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarıyla ilgili Gözetim Kurulu'na bir kullanıcı beyanının ulaştığını teyit edebiliriz. Ancak kurul kararını açıklayana kadar bu konu hakkında başka yorum yapmayacağız" dedi.

Geçen yıl hayata geçen ve şu ana kadar beş davaya karar veren Facebook Gözetim Kurulu'nun Trump'ın platformda kalıp kalamayacağına karar vermek için toplam 90 günü bulunuyor. Kurul tarafından alınacak kararın Facebook için bağlayıcı olduğu ifade ediliyor.

Başvuru yaptı... Trumptan geri dönüş için ilk adım

SOSYAL MEDYADAN SIKILDIM DEMİŞTİ

Twitter hesabı kalıcı olarak silinen eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ın "çok sıkıcı" hale geldiğini ve milyonlarca kişinin bu siteyi terk ettiğini söyledi. Trump'ın danışmanı Jason Miller da, sosyal medyadan uzak kalmanın başta Melania Trump olmak üzere Trump çiftini mutlu ettiğini açıklamıştı. 

Trump, kapatılan sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarının çokluğuna dikkat çekerek, "Başa çıkmadılar, çünkü çok fazla kişi vardı. Her zamankinden çok fazlaydı." diye konuşmuştu.

Twitter Trumpa kapıyı kapattı
Twitter Trump'a kapıyı kapattı!

 

 

 

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