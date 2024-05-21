Başsavcı haklarında tutuklama istedi: Netanyahu, Gallant ve 3 Hamas lideri listede

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İngiliz hukukçu Karim Khan yaptığı videolu açıklamada “Ofisim tarafından toplanan ve incelenen kanıtlara dayanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın en az 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistin Devleti topraklarında (Gazze şeridinde) işlenen aşağıdaki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdıklarına inanmak için makul gerekçelerim var” dedi.

İsrail liderlerine yöneltilen suçlamalar arasında; bir savaş yöntemi olarak sivillerin aç bırakılması, kasten vücut yaralanmalarına veya ciddi acıya neden olmak, kasten öldürmek, kasıtlı olarak sivil nüfusa karşı saldırı düzenlemek, yok etme ve/veya cinayet yer alıyor.

HANİYE, SİNVAR, DEİF

Başsavcı Khan toplanan ve incelenen kanıtlara dayanarak “Yahya Sinvar (Gazze Şeridi’ndeki Hamas lideri), Muhammed Diab İbrahim El Masri, daha yaygın olarak bilinen adıyla Deif (Hamas’ın El-Kassam Tugayları olarak bilinen askeri kanadının başkomutanı) ve İsmail Haniye (Hamas Siyasi Büro Başkanı) en az 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ve Filistin Devleti topraklarında (Gazze şeridinde) işlenen aşağıdaki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı cezai sorumluluk taşımaktadır” dedi. Hamas liderlerine yöneltilen suçlamalar arasında; insanlığa karşı suç teşkil edecek yok etme, cinayet işleme, rehine alma, cinsel saldırılar, işkence yer alıyor. (Beril SÖNMEZ-DHA)

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ABD, İSRAİL VE HAMAS’TAN TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, savcı Karim Khan’ın başvurusuna tepki göstererek “Hamas’ın iğrenç Nazi canavarlarıyla İsrail devletinin Başbakanı ve Savunma Bakanından aynı nefeste bahsetmesinin sonsuza kadar hatırlanacak tarihi bir rezalet olduğunu” belirtti. Hamas hareketi de Başsavcı Karim Khan’ın başvurusunu ‘şiddetle kınadığını’ açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas’ın eş tutulmasına tepki gösterirken, bu adımı “utanç verici” olarak tanımladı. ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada, “UCM savcısının İsrail liderlerine yönelik tutuklama emri başvurusu ölçüyü aşmıştır. Bu savcı ne ima ederse etsin, İsrail ile Hamas arasında hiçbir denklik yoktur” dedi. (Yunus PAKSOY/WASHINGTON)