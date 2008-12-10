Basralılar özerklik için karar verecek

A.A.
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Irak Seçim Komisyonu, ülkenin güneyindeki Basra vilayetinde özerklik için referandum yapılmasına yeterince destek olup olmadığını tespit etmek üzere imza toplanacağını bildirdi.
Komisyon, Basra'da 34 merkezde seçmenlerin referandum yapılmasına ilişkin dilekçelere imza atacağını, pazartesi başlayacak imza toplanması sürecinin 14 Ocak 2009'da sona ereceğini belirtti.
Basra milletvekili Vail Abdullatif, referandum yapılabilmesi için seçmenlerin en az yüzde 10'unun dilekçelere imza atması gerektiğini söyledi.