Basra Körfezi'nde korkutan görüntü: Uydular ortaya çıkardı

İran'ın kritik petrol ihracat noktası olan Hark Adası açıklarında geniş çaplı bir petrol sızıntısı tespit edildi. Uydu görüntülerine yansıyan sızıntının, ABD’nin deniz ablukası ve bölgedeki çatışmaların yarattığı baskı altında İran’ın enerji altyapısına dair endişeleri arttırdı.

YAKLAŞIK 52 KİLOMETREKARE ALANA YAYILDI

Orbital EOS adlı küresel petrol sızıntısı izleme hizmetine göre, Hark Adası’nın batı kıyılarında tespit edilen sızıntı, yaklaşık 52 kilometrekare aşan bir alana yayıldı. Kuruluş, denize 3.000 varilden fazla petrol karışmış olabileceği tahmininde bulundu.

New York Times gazetesinin aktardığı haberde, sızıntının kesin nedeninin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ ALTYAPIYI ZORLUYOR

İran’ın petrol altyapısının, dünya petrol taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’na yönelik kısıtlamalar ve ABD’nin deniz ablukası nedeniyle ciddi baskı altında olduğu ifade edildi.

Bölgedeki gerilimin ardından İran’ın gemi trafiğini de sınırlandırdığı, bunun da petrolün depolama kapasitesini zorladığı belirtildi.

BORU HATTI ARIZASI VE “KASITLI DÖKÜM” İDDİASI

Uzmanlara göre sızıntının olası kaynakları arasında denizaltı boru hattı arızası da bulunuyor. Hark Adası’nı Abuzar petrol sahasına bağlayan hattın uzun süredir bakım sorunları yaşadığı ve geçmişte de sızıntılara neden olduğu hatırlatıldı.

Bazı çevrelerde petrolün kasıtlı olarak denize boşaltılmış olabileceği iddia edilse de, bu yönde bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.

“DENİZ ABLUKASI SİSTEMİ RİSKE ATIYOR”

Hamburg Teknoloji Üniversitesi’nden Prof. Nima Şokri, “Deniz ablukası İran’ın petrol sistemini tehlikeli bir duruma itti” değerlendirmesinde bulundu.

Şokri, petrol kuyularının kapatılıp yeniden açılmasının sanıldığı kadar basit olmadığını belirterek, “Petrol kuyuları istenildiği zaman durdurulup yeniden çalıştırılabilecek makineler değildir” dedi.

ÇEVRESEL FELAKET UYARISI

Southampton Üniversitesi’nden enerji ve çevre uzmanı Keyvan Hosseini ise sızıntının yaptırımlar, çatışmalar ve yatırım eksikliğinin sonucu olduğunu ifade etti.

Hosseini, Basra Körfezi’nin hassas ekosistemine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:

“Kontrol edilebilir bir sızıntı bile, müdahale gecikirse daha büyük bir bölgesel çevre krizine dönüşebilir.”

PETROL GÜNEY YÖNÜNDE SÜRÜKLENİYOR

Perşembe öğle saatleri itibarıyla sızıntının Suudi Arabistan sularına doğru ilerlediği bildirildi. İran devlet medyasının konuya ilişkin sessiz kalması dikkat çekerken, resmi bir açıklama da yapılmadı.

