Başpiskopostan küstah tehdit! İsrail’den füzeler Rumları cesaretlendirdi

Haberin Devamı

Son dönemde Türkiye’yi hedef gösteren İsrail’in, Mersin’den 85 kilometre mesafedeki Kıbrıs Rum yönetimine sessiz sedasız gönderdiği ileri teknoloji Barak MX füze sisteminin aslında ikinci parti olduğu, ilk partinin aralık ayında gizlice Rum ordusuna teslim edildiği ortaya çıktı. İsrail desteğinden cesaret alan Rum yönetimi ise KKTC ve Türkiye’ye tehditlerini tırmandırdı. Türk düşmanlığıyla ünlü Rum kilisesinin başpiskoposu, İsrail füzesi bilgisini alınca, “Türkleri Kıbrıs’tan kovma” çağrısı yaptı.

GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

İsrail’in Barak MX hava savunma sistemini Rum yönetimine göndermesi 13 Aralık akşamı sosyal medyada yayınlanan Limasol limanından yola çıkan uzun bir tır filosunun videosu ile ortaya çıktı. Videoda gece yarısı yola çıkan tırların üzerinde brandayla gizlenmeye çalışılan kamyonlara monte edilmiş füze rampaları görüldü. Rum ve Yunan medyası, İsrail ile Rum yönetimi arasında 4 yıl önce imzalanan anlaşma çerçevesinde füze sisteminin geldiğini duyurdu. Rum hükümeti hava savunma sistemi almalarının normal olduğunu belirtirken Savunma Bakanı Vasilis Palmas, “Gizli ve sessiz yapıyoruz çünkü Ada’da 40 bin Türk askeri var” dedi, batarya ve füze sayısı ve yerleştirileceği yerler konusunda sessiz kaldı. Dün yeni bir açıklama yapan Palmas, savunma kalkanını güçlendirmenin en temel görevleri olduğunu belirterek, “Biz uluslararası alanda tanınan bağımsız bir devletiz. ‘Türk işgalcilerden’ veya herhangi bir kesimden izin almayacağız” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ANTALYA, KONYA, HATAY

İsrail’in hava ve uzay sanayi üretimi Barak MX sistemi, kamyonlar üzerine monte edilen mobil füze rampalarından oluşuyor ve her bir batarya 8 füze ateşleyebiliyor. Mobil sistem, 30-50 ve 150 kilometre menzilli farklı katmanlarda etkili füzeler ateşleyebiliyor, aynı anda birden fazla hedefe kilitlenebiliyor, birbirleriyle entegre hareket edebiliyor ve bu özellikleriyle tek başına kubbe görevi yapabiliyor. Uçak, füze ve insansız hava araçlarına karşı üretilen sistemin en önemli özelliği ise 3 boyutlu 460 km menzilli radarı. İsrail’in füze sisteminin radarlarıyla Antalya’dan Hatay’a Akdeniz bölgesi ile Konya’ya varıncaya kadar Türkiye’nin güneyini izleme kabiliyetine sahip olacağı belirtiliyor. İsrail’in bir başka amacının ise, herhangi bir nedenle karşı karşıya gelme durumunda Türkiye’den İsrail yönüne gelecek uçak ve İHA’ları Kıbrıs’ta durdurmak olduğuna dikkat çekiliyor.

Haberin Devamı

YEORGIOS NEFRET KUSTU

Gizli tutulan teslimatın ardından Türk düşmanlığıyla ünlü Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Nisan ayında Paskalya mesajında ve ardından günümüze gelinceye kadar katıldığı ayinlerde Yunanistan’ı da dahil ederek Helenlerin (Rum-Yunan) koordineli bir şekilde Türkleri Kıbrıs’tan kovma çağrısı yapmaya başladı. Türklere nefret kusan Başpiskopos, “Helenlerin tarihi 3 bin yıllık, akıllı planlar yapmalıyız ve Türkleri atmalıyız” ifadelerini kullandı.

RUMLARA İSRAİL’İ ELEŞTİRMEK YASAK



Rum Haravgi gazetesi, Rum lider Nikos Hristodulidis’in diplomatik büro şefinin İsrail’den gelen ‘emirle’, İsrail’i eleştiren duvar yazılarının silinmesine yönelik genelge yayınladığını duyurdu. Ana muhalefetteki Komünist Akel Partisi yazılı açıklama yaparak, İsrail’i eleştirmenin bile yasaklandığına dikkat çekti ve “Bu ülkeyi Netanyahu rejimi mi yönetiyor, hükümet İsrail’e teslim oldu. Hükümetin Filistin halkının uğradığı soykırıma ve etnik temizliğe karşı tavrını ayıplıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı



Akıl hocaları İsrailli danışman:

“YÜRÜYÜN ARKANIZDAYIZ”

Kıbrıs Rum yönetiminin ‘akıl hocalığını’ ise uzun bir unvanı bulunan, Netanyahu hükümeti dahil İsrail’de birçok kuruma danışmanlık yapan, askeri ve strateji uzmanı Shay Gal oldu. Gal, Rumlara gönderilen Barak MX füze sistemini geliştiren ve üreten kamu şirketi İsrail hava ve uzay endüstrileri (IAI) şirketinin de bir dönem CEO yardımcılığını görevini yürüttü. Shay Gal, Times of Israel adlı internet sitesinde geçen ay sansasyonel bir yazı kaleme aldı ve İsrail’in Rum ve Yunanlılarla birlikte Türkiye’nin Kıbrıs’tan (KKTC) askeri operasyonla çıkartılması gerektiğini öne sürdü. Gal, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin sınırları dışında kalması nedeniyle NATO’nun müttefiklerini koruyan 5’inci maddesinin kapsamına girmeyeceğini de savundu. Gal’in açıklamasından kısa bir süre sonra Kıbrıs Rum yönetimine Barak MX füze sisteminin ikinci partisi ulaştı.