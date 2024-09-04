Baskılar artıyor Netanyahu inat ediyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu üzerinde Gazze savaşının başlamasından bu yana var olan ulusal ve uluslararası baskı son olarak 6 İsrailli rehinenin Gazze’de ölmesinin ardından daha da arttı. Rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes anlaşması imzalanması talebiyle ülke çapında büyük gösteriler yapan rehine ailelerine gün geçtikçe daha fazla İsrailli destek veriyor, ABD başta olmak üzere uluslararası aktörler İsrail’e ateşkes anlaşmasına varılması çağrıları yapıyor. Gazze’de anlaşmaya varılması için Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Netanyahu arasında tartışmalar çıktığı haberleri basına yansıyor.

‘NE 42 GÜN NE 42 YIL’

İsrail Başbakanı’nın tutumunda ise bir değişiklik yok. İsrail muhalefeti ve hatta Netanyahu’nun kendi partisinden isimler, Netanyahu’nun koalisyon hükümetinin dağılması ve soruşturmalarla karşı karşıya kalma endişesiyle aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’ten çekinmesi nedeniyle sert tavrını değiştirmediği yorumunu yapıyor. Hamas ise Netanyahu’nun ısrarının, “İsrailli rehinelerin evlerine tabutla dönmesi anlamına geleceği” açıklamasını yaptı. Önceki akşam Kudüs’te basın mensuplarıyla bir araya gelen Netanyahu ise ateşkes müzakerelerindeki en büyük pürüz olduğu belirtilen İsrail’in Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru’ndan çekilmeme kararını savundu. İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının 6 haftalık ilk kısmında bölgeden çekilmesi teklifine atıfta bulunarak, “Ne 42 gün ne 42 yıl buradan çekileceğiz” diye konuştu.

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ÖLEN ESİR, ‘ÖLÜMCÜL SALDIRILAR’ KONUSUNDA UYARMIŞ

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 1 Eylül’de Gazze’de bir tünelde cesetleri bulunduğu belirtilen 6 İsrailli esirden biri olan 25 yaşındaki Ori Danino’nun konuşmasının yer aldığı daha önce çekilmiş bir video kaydını yayımladı. Danino videoda, “İsrail tarafından bombardıman ve ateş durmuyor” diyerek saldırıların yoğunluğuna dikkati çekiyor ve İsrail’in, “başarısız rehine kurtarma operasyonlarıyla esirleri birer birer öldürmeye çalıştığını ve 7 Ekim’de İsraillileri koruma konusunda başarısız olduğunu” söylüyor.