Baskı altındaki Afgan kadınlardan İran’a destek

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Polis göstericilere sert şekilde müdahale ederken, çıkan çatışmalarda ölü sayısı 83 olarak açıklandı. Aralarında gazeteci, aktivist ve avukatların da olduğu 1200’den fazla kişi gözaltına alındı. Ön adı ‘Jina’ olan Kürt kökenli Mahsa Amini’nin ölümünde etnik nedenlerin de bulunduğu belirtiliyor. Bu da ülkedeki Kürt isyanını tetiklemiş durumda. İran’da kadınların öncülüğünde başlayan isyan dalgasına, Türkiye başta olmak üzere ABD, Kanada ve Almanya gibi pek çok ülkeden destek var. İranlı kadınların mücadelesine son bir destek de Taliban rejiminde baskı gören Afgan kadınlardan geldi.

Yaklaşık 25 Afgan kadın, İran’daki eylemlere destek için Kabil’deki İran büyükelçiliği önünde toplandı. Taliban güçleri gösteriye müdahale ederken, polis havaya ateş açarak grubu dağıttı. Kamusal hayattan silinen ve eğitim alma hakları da engellenen Afgan kadınların İran’daki hemcinslerine destek gösterisi tüm dünyanın takdirini topladı.