Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Baskı altındaki Afgan kadınlardan İran’a destek

Güncelleme Tarihi:

#Afganistan#İran#Kadın
Baskı altındaki Afgan kadınlardan İran’a destek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 07:00

İran’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mahsa Amini’nin, gözaltında darp edilerek öldüğü iddiası üzerine başlayan gösteriler sürüyor.

Haberin Devamı

Polis göstericilere sert şekilde müdahale ederken, çıkan çatışmalarda ölü sayısı 83 olarak açıklandı. Aralarında gazeteci, aktivist ve avukatların da olduğu 1200’den fazla kişi gözaltına alındı. Ön adı ‘Jina’ olan Kürt kökenli Mahsa Amini’nin ölümünde etnik nedenlerin de bulunduğu belirtiliyor. Bu da ülkedeki Kürt isyanını tetiklemiş durumda. İran’da kadınların öncülüğünde başlayan isyan dalgasına, Türkiye başta olmak üzere ABD, Kanada ve Almanya gibi pek çok ülkeden destek var. İranlı kadınların mücadelesine son bir destek de Taliban rejiminde baskı gören Afgan kadınlardan geldi.

Yaklaşık 25 Afgan kadın, İran’daki eylemlere destek için Kabil’deki İran büyükelçiliği önünde toplandı. Taliban güçleri gösteriye müdahale ederken, polis havaya ateş açarak grubu dağıttı. Kamusal hayattan silinen ve eğitim alma hakları da engellenen Afgan kadınların İran’daki hemcinslerine destek gösterisi tüm dünyanın takdirini topladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afganistan#İran#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia