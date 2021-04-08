Başkanlık Trump’ın servetini eritti

Forbes’in kayıtlarına göre, 2017’de Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda 3.5 milyar dolar olan Trump’ın serveti, geçen sürede 2.4 milyar dolara geriledi. Özellikle koronavirüs salgını Trump’ın otel, kumarhane ve ofis kiralama işlerini vurdu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara