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Başkanlık Trump’ın servetini eritti
4 yıllık görev süresi boyunca serveti 1 milyar dolardan fazla eriyen eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Forbes dergisinin milyarderler listesinde 300 basamak geriye düşerek 1299’uncu sırada kendisine yer buldu.
Forbes’in kayıtlarına göre, 2017’de Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda 3.5 milyar dolar olan Trump’ın serveti, geçen sürede 2.4 milyar dolara geriledi. Özellikle koronavirüs salgını Trump’ın otel, kumarhane ve ofis kiralama işlerini vurdu.
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