Başkan’ın Rolex’i tartışma yarattı

New York Times gazetesinin haberine göre, önceki başkanlar Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama çok daha ucuz saatler tercih etmişti. Ancak Biden’ın selefi Donald Trump, Patek Philippe, Rolex ve Vacheron Constantin marka lüks kol saatleri ile sıkça görüntülenmişti. Yerli üretim vaadine ilaveten teşvik paketi planları da gündemdeyken, Joe Biden’ın pahalı aksesuarı sosyal medyada yankı buldu.

‘YAZA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI SAĞLANABİLİR’

Başkan Joe Biden, yürütülen agresif aşılama kampanyası sayesinde yaz aylarına kadar ülke genelinde sürü bağışıklığı kazanılacağını umduklarını söyledi. Biden, başkanlığının ilk yüz gününde 100 milyon aşı hedefini başaracaklarını da ifade etti.