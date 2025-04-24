Başkan Trump’tan İsrail’e açık çek

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CESARET BULUYORLAR

Gazze’de Yahudi yerleşimleri kurulması, Batı Şeria’nın ilhak edilmesi gibi iddialar Trump yönetiminin destekleyici tavrından cesaret buluyor. İsrailli düşünce kuruluşu Misgav Ulusal Güvenlik ve Siyonist Strateji Enstitüsü Direktörü Asher Fredman, Trump’ın yeniden iktidara gelmesinin “İsrail için avantaj” olduğunu söyledi. Fredman, “Eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından İsrail’e uygulanan silah ambargosu Trump döneminde kaldırıldı. Bu durum İsrail’in Gazze’deki hedeflerine ulaşmasını sağlıyor” dedi. Fredman, Trump’ın Gazze’deki durumu iyi kavradığını ve İsrail’in Hamas’a karşı mücadelesini anladığını söyleyerek, “İsrail savaşı durdurmaya ve Hamas’la ateşkes yapmaya karar verirse, bunu (Trump) destekleyecektir” yorumunda bulundu.

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TEL AVİV’E KINAMA YOK

Trump, 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamalarda İsrail’i hoşnut edecek açıklamalarda bulundu. Gazze’nin yaklaşık 2.4 milyonluk nüfusunun Ürdün veya Mısır’a taşınmasını önerdi. Bu öneri küresel tepkiye yol açtı. Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’dan Sanam Vakil, Trump’ın “çatışmaları sona erdirmek istediğini söylemesine rağmen, bu konuda planı olmadığını” söyledi. Vakil, “Trump çelişkili davranıyor. İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin’deki saldırılarına yönelik tek bir kınama mesajı yok. Üstelik İsrail’in Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimciliğine karşı ses çıkarmıyor” dedi.

TRUMP’IN ÖNCELİĞİ İRAN

Başkan Trump’ın öncelikli gündeminin İran olduğuna değinen siyasi analist Sanam Vakil, “Trump şimdilik Filistin meselesinde esnek davranıyor. Muhtemelen İran gündemi öncelik sırasında” sözlerini aktardı. ABD yönetimi, İran ile nükleer meseleleri çözüme kavuşturmak için bir süredir müzakerelerde bulunuyor. Taraflar en son geçtiğimiz hafta sonu Roma’da Umman’ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı. Ancak İsrail Başbakanı müzakereler bittikten saatler sonra, “İran’ın nükleer silah elde etmesini engelleyeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.