Başkan nerede

Virüs Çin dışında 25 ülkeye bulaştı. Bilim insanları aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor. Pilot denemelerle sürecin 1.5 yılı bulması öngörülüyor. Çin, virüsün yeni isminin “yeni koronavirüs zatürreesi” (NCP) olduğunu duyurdu. Bu arada Devlet Başkanı Şi Cinping’in krizin başından beri ‘hiç yüzünü göstermemesi’ gündem oldu. Cinping’in kontrol altına alamadığı virüs krizi ile anılmak istemediği iddiası var.

ÖNLEMLER ARTIYOR





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’e sağlık ekibi gönderileceğini duyurdu. DSÖ daha önce de koronavirüsün hızla yayılması üzerine ‘acil durum’ ilan etmişti. Çin’de karantina altına girmeyi reddeden kişiler evlerinden güvenlik güçleri yardımıyla çıkarılırken, çevre ülkelerde de yoğun önlemler alındı. Tayland’da sağlık bakanı Anutin Charnvirakul, maske takmayan Batılı gazetecilerin ülkeden kovulmasını istedi.

JAPONYA’DAN KÖTÜ HABER

Japonya’da karantina altına alınan gemide vaka sayısının arttığı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı, gemideki 6 kişinin daha koronavirüsü taşıdığını ifade etti. Daha önce yapılan tetkiklerde 64 kişinin enfekte olduğu anlaşılan gemide, son yapılan tahlillerde 6 kişinin daha enfekte olduğunun tespit edilmesi ile vaka sayısı 70’e çıktı. Gemideki karantina süresinin uzaması gündemde.

SARS’I SOLLADI

Çin’de yeni tip koronavirüs can kaybı 812’ye çıktı. Böylece kurban sayısı resmen 2003’teki SARS virüsü ölümlerini geçti.

YILANBALIĞI KAÇAKÇISI

İNGİLTERE’de bir balık tüccarı, ülkeden 53 milyon sterlin değerinde yılanbalığı yavrusu kaçırmaktan suçlu bulundu. Gilbert Khoo (65), 2015 - 2017 yılları arasında Avrupa’dan topladığı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yılanbalığı yavrularını Asya’ya kaçırdı. En az 5 milyon yavruyu özel paketlerle canlı kaçıran Gilbert Khoo’nun cezası 6 Mart’ta belli olacak.