Başkan Biden’a ailesi ‘yarışa devam’ dedi

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Başkanlık sayfiye konutu Camp David’de toplanan ailenin, münazara performansından ötürü Biden’ın danışmanlarını suçladığı belirtilirken hangilerinin kovulması gerektiği ve seçim kampanyası kadrosunda değişiklik yapılıp yapılmaması gerektiğinin de yoğun istişarelerin arasında olduğu söylendi. Buna göre Biden ailesi münazara için iyi çalıştırılmadı, Trump’a karşı saldırıya geçmek için hazır olamadı, vizyonunu anlatacak fırsat bulamadı, fazla çalışmaktan yorgundu, yeterince dinlenme fırsatı bulamamıştı. Biden, ABD saatiyle 21.00’de başlayan ve 22.30’a kadar süren münazara sırasında özellikle ilk bölümde yorgun, sesi kısık, sürekli öksüren, dediklerini tamamlayamayan ve anlam bütünlüğü sağlayamayan bir görüntü sergilemişti. Pazar günü yayınlayan CBS News/YouGov anketine göre münazaradan önce Biden’ın ABD Başkanlığı yapabilmesi için gerekli fiziksel ve mental kabiliyeti olmadığına inananların oranı yüzde 65 iken hemen münazara sonrasında yüzde 72’ye çıktı.