Başına talih kuşu kondu! 358 dolara aldığı bileti 3 bin dolara böyle sattı

Haberin Devamı

New York’ta yaşayan 30 yaşındaki Megan Keaveny, LaGuardia Havalimanı'ndan kalkacak uçağına binmeden önce başına geleceklerden habersizdi.

CNBC’de yer alan habere göre kadın Florida'daki West Palm Beach'e uçmak için 358 dolar ödedi.

Uçağına binmek için kapıya giden kadını ve onunla birlikte diğer yolcuları büyük bir sürpriz bekliyordu.

Uçağa binerken bir kapı görevlisi, 'Bu uçaktan inmek için 22 kişiye ihtiyacımız var. Herhangi bir gönüllüye 1300 dolar teklif ediyoruz” anonsu yaptı.

Megan Keaveny, teklifi kabul etmek için "koridorda koştuğunu" söyledi. Hatta genç kadın o kadar hızlı koştu ki neredeyse dar ve tavanı alçak koridorda hızla koşarken boynunu sakatlama tehlikesi atlattı. Megan Keaveny, 'havadan' gelen 3 bin dolar sebebiyle oldukça mutlu

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti Haberi görüntüle

3 BİN DOLARLIK TEKLİFİN SEBEBİ

Peki bu tuhaf teklif neden yapıldı?

Havayolları, zaman zaman müşteri memnuniyetini sağlamak ve uçuşun zamanında kalkabilmesi için yolcu çıkarma sürecini hızlandırmaya çalışır ve bu da yasal olarak satılabilecek biletten fazlasının satılmasına sebep olur.

Geçen hafta yaşanan bu olayda da Delta Havayolları, çifte rezervasyon yapılan bir uçuştan gönüllü olarak inmeleri için yolcuların her birine binlerce dolar teklif edildiğini açıkladı.

Birkaç dakika sonra, yolcular uçağa bindikten sonra, acente, havayolunun koltuğunu bırakmaya hazır olan herkese 2 bin 500 dolar ödemeye hazır olduğunu söyledi.

Megan Keaveny’in bilet satın aldığı uçuş da tam olarak bu uçuştu. Genç kadın işi gereği sık sık seyahat ediyor

PAZARLIK YAPTI

Kadın hemen yetkililerle pazarlığa girişerek erkek arkadaşına ve aynı zamanda uçağa binen diğer arkadaşlarına da 2 bin dolardan az olmamak üzere ödeme yapılırsa yerinden vazgeçmeye istekli olacağını söyledi.

Haberin Devamı

Birkaç yolcu teklifi kabul edip uçaktan indikten sonra, acente teklifi 3 bin dolara çıkardı.

Esprili paylaşım: Sevgilisiyle bir özel uçağın önünde poz veren Keaveny "Bu uçaktan 3 bin dolar verseler de inmem" dedi

Keaveny teklifi nasıl kabul ettiğini şu sözlerle anlattı:

“Koridorda koşarken neredeyse boynumu kırıyordum. Sonunda başka bir uçakla Fort Lauderdale'e uçtum ve beni West Palm Beach'e götürmesi için 50 dolara bir Uber kiraladım.”

Keaveny, CNBC Make It'e verdiği demeçte, Fort Lauderdale'e yeniden rezervasyon yaptırdığı uçuşu için muhtemelen daha da fazla parayı cebe indirebileceğini ancak işi acil olduğu için bunu yapmaktan vazgeçtiğini söyledi. Delta Havayolları sık sık yolcularına çifte bilet nedeniyle para ödemek zorunda kalıyor

Haberin Devamı

YAZIN SIKÇA YAŞANAN BİR DURUM

Uzmanlar, havayollarının yoğun olduğu yaz aylarında çifte uçuş rezervasyonlarının yaygın olduğunu söyledi.

ABD federal yasasına göre, havayolları uçuşlardan etkilenen yolcuların kayıplarını tazmin etmek zorunda.

Havayolları, müşteri memnuniyetini sağlamak ve uçuşun zamanında kalkabilmesi için yolcu çıkarma sürecini hızlandırmak için genellikle yasal olarak gerekli olandan fazla para teklif eder.