Başına gelenler saniye saniye kaydedildi: Eğlencenin sonu feci oldu!

Greysi García, Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde katıldığı ev partisine giderken başına geleceklerden habersizdi.

Genç kadın arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken üzerinde dans ettiği sandalyede ayağı kaydı ve arkasındaki pencereden, ikinci kattan yere çakıldı.

Hemen en yakındaki hastaneye kaldırılan Garcia'nın sol bacağı kırılmış, sol kolu incinmiş ve boynuyla sırtı da kötü şekilde yaralanmıştı. Hastanedeki tedavisi biten kadın şimdi evinde dinlenerek iyileşmeye çalışıyor.

Greysi García'nın katıldığı partide Kolomibyalı sevilen şarkıcı Engell Melody de vardı ve grup neşe içinde onun söylediği şarkılara eşlik ederek çılgınca eğleniyor ve dans ediyordu.

O esnada bu eğlenceyi cep telefonlarıyla kaydeden ve sosyal medyadan paylaşanlar da vardı. İşte ne olduysa o anda oldu ve García üzerinde ayakta durarak dans ettiği sandalyeden ters bir şekilde düştü ve arkasındaki camdan dışarı uçarak iki kat aşağı uçtu.

Arkadaşları ve hemen olay yerine koşan ailesi Garcia'yı yerde bilinci kapalı bir şekilde yaralı yatarken buldular. Bir türlü ambulans gelmeyince de kadını arabayla hastaneye yetiştirdiler. Garci hastanede 40 dakika boyunca bilinci kapalı bir şekilde kaldıktan sonra kendine geldi.

Kadının yaşadığı talihsiz olay sosyal medya paylaşımlarında yer alınca şarkıcı Engell Melody'nin Facebook hesabına Garcia'nın camdan bilerek itildiği ve olayın kasıtlı olduğuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Ancak Engell Melody bunun doğru olmadığını, arkadaşının dengesini kaybederek düştüğünü ve cesurca tekrar ayağa kalktığını belirterek tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

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