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Boris Johnson'ın başı bu sefer büyük dertte...

#Boris Johnson#İngiltere#Koronavirüs
Boris Johnsonın başı bu sefer büyük dertte...

İngiltere'de Başbakanlık'ta 'Noel partisi' düzenlenmesine ilişkin iddialar ve bu iddiaları kanıtlayan video kaydı ülkeyi resmen karıştırdı. Olay sonrası Boris Johnson özür dilerken danışmanı Allegra Stratton istifa etti ancak tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

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Koronavirüsün hem Delta hem de Omicron varyantının kontrolsüz bir şekilde yayıldığı İngiltere'de sıkı Kovid kısıtlamaları uygulanıyor. Halka sık sık Noel etkinliklerinden kaçınılması uyarısı gelirken Başbakan Boris Johnson'ın personelinin yasadışı bir Noel partisine ev sahipliği yapma konusunda şaka yaptığını gösteren video gizlice internete sızdırıldı.

İngiliz The Daily Mirror gazetesinin haberine göre, parti yiyecekler, içecekler, parti oyunları ve gizli bir Noel Baba hediye alışverişini içeriyordu.

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ÖZÜR VE İSTİFA ÖFKEYİ DİNDİRMEDİ

Sızan video sonrası Başbakan Boris Johnson videoyu gördüğünde şok olduğunu belirterek anında özür diledi ve Allegra Stratton, görevinden istifa etti. Ancak atılan adımlar halkın ve muhalefetin öfkesini dindirmeye yetmedi.

İSTİFA ETMEZSE GÖREVDEN ALINMALI

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İskoç Ulusal Partisi'nin en kıdemli Parlamento üyesi Ian Blackford, Johnson için "geriye kalan tek doğru ve ahlaki seçimin" istifa etmek olduğunu belirterek "Lidere güvenmek bir ölüm kalım meselesidir. Downing Street, kasıtlı olarak kuralları çiğnedi ve yaptığımız fedakarlıklarla alay ederek halkın güvenini sarstı. Başbakan halkın güvenini kaybettikten sonra toplumun karşı karşıya olduğu en acil meseleye öncülük edemez. Johnson istifa etmezse görevden alınmalı" dedi.

BORİS JOHNSON BU İŞE UYGUN DEĞİL

İşçi Partisi'nin sağlık sekreteri Wes Streeting de başbakanın istifasını önerdi. Streeting Twitter'da yaptığı açıklamada "Başbakanın eylemleri, halkın güvenini sarstı. Ciddi zamanlar ciddi liderlik gerektirir ve Boris Johnson'ın bu işe uygun olmadığı açık." dedi.

'İSTİFA' DİYE BAĞIRDI

Muhafazakar Milletvekili William Wragg parlamentoda "İstifa!" diye bağırdı. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Sajid Javid Avam Kamarası'nda konuşurken, diğer milletvekilleri onu zorla sakinleştirdi

İNGİLTERE B PLANINI DEVREYE SOKTU, C PLANI YOLDA

Eleştirilerin hedefindeki Başbakan Boris Johnson, Omicron varyantı nedeniyle koronavirüse karşı "B Planı"nı açıklayarak, kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu getirildiğini ve kalabalık mekanlara girişte aşı pasaportu uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

Omicron tehdidiyle mücadele etmek için yetkililerin daha da sıkı kısıtlamaların dayatılmasını öngören bir 'C Planı' üzerinde çalıştığı bildirilirken infial yaran video sonrası halkın yeni kısıtlamalara vereceği tepki merak konusu oldu.

 

 

 

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#Boris Johnson#İngiltere#Koronavirüs

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