Basel’de protestolar sürüyor: Eurovision’a İsrail gölgesi

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İSVİÇRE’nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın 13 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde düzenlenen yarı finallerinin sonrasında, final bu gece TSİ 21.00’de yapılacak. Hafta başında etkinliklerin başlamasıyla birlikte yarışmada yer alan İsrail’e yönelik protestolar yaşanıyor. İsrail’in bu yılki temsilcisi, Hamas’ın 7 Ekim 2023 saldırılarından kurtulan bir müzisyen olan Yuval Raphael. Raphael, Hamas’ın Süpernova Müzik Festivali’ne düzenlediği saldırıda cesetlerin arasına saklanarak kurtulduğunu açıklamıştı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail ekibine geçen yılkine benzer protestolar ve gerginliklerin tekrarlanmasını önlemek için sanatçılardan, resmi delegasyon üyelerinden ve gazetecilerden her türlü siyasi açıklamanın yasaklanmasını da içeren bir davranış kuralları belgesi imzalamasını istedi. Bu yılki yarışmada sadece yarışmaya katılan ülkelerin bayraklarının sahnede ve resmi etkinliklerde kullanılmasına izin verilecek. Basel’de alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında 1300’den fazla polis görev yapacak. Ayrıca federal polis, ordu ve komşu ülkeler de güvenliğin sağlanması için destek verecek.

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Eurovision’a katılması büyük tepki çeken İsrail temsilcisi Yuval Raphael finalde yarışacak.

İSRAİL’İN KATLİAMI HATIRLATILDI

İspanya devlet televizyonu RTVE, Eurovision Şarkı Yarışması’nın ikinci yarı finalinde İsrail’in sahneye çıkışı sırasında İsrail’in Gazze’de öldürdüğü 50 binden fazla insanı hatırlattı. RTVE’nin Eurovision yayınındaki yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, İsrail’i temsil eden Yuval Raphael’in sahne öncesinde yayımlanan tanıtım videosu sırasında bir hatırlatmada bulundu. Yorumcular, RTVE’nin nisanda Avrupa Yayın Birliğine yaptığı ve İsrail’in yarışmaya katılımının tartışmaya açılmasının talep edildiği başvurusunu bir kez daha izleyicilerle paylaştı.