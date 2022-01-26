Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma tamamlandı, rapor bugün açıklanabilir

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Soruşturmayı yürüten kıdemli müsteşar Sue Gray'in raporunu önümüzdeki saatlerde Başbakanlık'a iletmesi bekleniyor. Rapor bugün kamuoyuna da açıklanabilir.

BBC Newsnight programından Lewis Goodall, kaynaklarının, raporun bugün "yüzde 100" Başbakanlık'a iletileceğini söylediğini aktardı.

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Bu kaynaklar, bulgular konusunda Gray'in Başbakanlık'a bilgi verdiğini ve raporun "iyi haberler içermediğini" vurguluyor.

Goodall, raporun kamuoyuna bugün açıklanmasının ve tamamının açıklanıp açıklanmayacağının kesin olmadığını bildirdi.



Sue Gray ise raporunun tamamının kamuoyuna açıklanmasını istiyor. Gray'in elinde, partilerle ilgili fotoğraflar ve cep telefonları mesajları olduğu biliniyor.

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Londra Emniyet Müdürlüğü de dün, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta partiler düzenlenerek suç işlenip işlenmediğine yönelik soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma, Başbakan Johnson üzerindeki istifa baskısını daha da artırmıştı. Muhalefet partilerinin yanı sıra Johnson'ın kendi partisinden bazı milletvekilleri de istifasını talep ediyor.

ANLAYIŞIN DEĞİŞMESİ GEREK

Başbakanlık yetkilileri ise Johnson'ın yasaları ihlal etmediğine inandığını söylüyor.

BBC'ye konuşan Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Endişe veren raporlar var, anlayışın değişmesi gerektiği açık" dedi. "Sorunların çözülmesi gerektiğini" belirten Truss, bunların, başbakanın ve hükümetin yaptığı "muhteşem işleri" gölgelememesi gerektiğini söyledi.

Johnson, Avam Kamarası'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlıyor.



Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık'ta en az 13 parti veya etkinliğin düzenlendiğiyle ilgili iddialar gündeme geldi.

Johnson daha önce 20 Mayıs 2020'deki bir "içkili" etkinliğe katıldığı için özür dilemiş, bunun "işle ilgili bir etkinlik" olduğunu sandığını ifade etmişti.

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Daha sonra Johnson için bir doğum günü partisi düzenlendiği iddiaları da gündeme geldi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekilleri Johnson'ın istifasını istedi, diğerleri ise kararlarını netleştirmek için raporun kamuoyuna açıklanmasını bekliyor.

Partinin 360 milletvekilinden 54'ünün resmi talebi halinde, Johnson için Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılacak.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise Sue Gray'in raporunun yayımlanması öncesi yaptığı açıklamada, hükümette görev yapan herkesin, başbakanı hala neden desteklediklerini kendilerine sorması gerektiğini söyledi.