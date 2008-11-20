Başbakanlık binasını işgal edenlere bomba

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Tayland'ın başkenti Bangkok'da ağustostan beri başbakanlık binasını işgal eden protestoculara yönelik bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Halk Demokrasi İttifakı (PAD) adlı hareketin, 3 aydır sürdürdüğü oturma eyleminde ilk kez bu denli ciddi bir saldırıyla karşılaştığı belirtilirken, Nation gazetesi dün geceki saldırıda 48 yaşındaki bir erkeğin boğazına isabet eden şarapnel parçalarıyla öldüğünü duyurdu.



Polis, protestocuların binaya girilmesine izin vermemesi nedeniyle çok az bilgiye sahip olduğunu kaydetti. PAD lideri emekli Tümgeneral Chamlong Srimuang ise saldırıya yanıt vereceklerini söyledi.



Kralcı iş adamları ve akademisyenlerin öncülüğündeki PAD, 2006 yılında bir darbeyle görevden uzaklaştırılan eski başbakan Taksin Şinavatra'nın tekrar iktidara gelmesine engel olmaya çalışıyor.



2005'in sonlarında başlatılan PAD hareketi, 2006 yılında yapılan darbenin zeminini hazırlamıştı. PAD, halen Başbakanlık görevini sürdüren Somchai Wongsawat'ın da istifasını istiyor.