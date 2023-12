Başbakanların kapıda kaldığı an! Sunak ve Rutte sosyal medyanın diline düştü

Resmi ziyarette bulunmak için Birleşik Krallık'ı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Başbakanlık Ofisi 10 Numaraya yaptığı ziyaret dikkat çeken anlara sahne oldu.

Hollanda'nın en uzun süre görev yapan Başbakanı Rutte, İngiliz mevkidaşı ile görüşmek için dün akşam saatlerinde Downing Sokak'taki Başbakanlık konutuna gitti.



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rutte'yi kapıda karşıladıktan sonra iki lider samimi bir şekilde el sıkışarak kameralara poz verdi.



Liderler kameralar kayıttayken sohbet ederek Başbakanlık Ofisi'ne girmeye çalıştı ancak kapı içeriden kilitlenmişti. Kafası karışmış görünen İngiliz Başbakan 10 saniyelik bir şaşkınlık sonrası kapıyı itmeye, etrafta yardım aramaya başladı. Ne olup bittiğini ilk başa anlamayan Hollandalı Başbakan da sonradan Sunak'a katıldı ve çevreyi kontrol etmeye başladı.

İki Başbakan yağmurlu soğuk havada Başbakanlık Ofisi önünde beklerken, içerden bir görevlinin durumuma müdahale etmesi ile kapı açıldı. Liderler içeri girerken, kısa süreli kriz basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.





as well as everything else Rishi Sunak can’t open his own front door pic.twitter.com/z9lC5K5Wwm