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Başbakanın evinin çatısına tırmanıp milyon dolarlık malikaneyi kararttılar! Herkes şaşkın: Neden kimse durdurmadı?

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#İngiltere#Greenpeace#Rishi Sunak
Başbakanın evinin çatısına tırmanıp milyon dolarlık malikaneyi kararttılar Herkes şaşkın: Neden kimse durdurmadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 14:25

Greenpeace üyelerinin Başbakan Rishi Sunak'ın evinin çatısına çıkarak düzenlediği protesto İngiltere'de 'güvenlik ihlali' eleştirilerine neden oldu.

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Amsterdam merkezli çevreci kuruluş Greenpeace üyelerinin İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Kuzey Yorkshire, Richmond'daki 2 milyon sterlinlik malikanesinde gerçekleştirdiği protesto ülke gündemine bomba gibi düştü.

Başbakanın evinin çatısına tırmanıp milyon dolarlık malikaneyi kararttılar Herkes şaşkın: Neden kimse durdurmadı

ÇATIYA TIRMANIP EVİ SİYAH BİR KUMAŞ İLE KAPLADILAR

İngiltere Başbakanı Sunak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kuzey Denizi'nde yaklaşık 100 adet yeni petrol ve doğalgaz arama ve üretme lisansının onaylandığını duyurdu.

Dünya genelinde bilim insanları ve çevre aktivistleri, İngiltere'nin kararına tepki gösterirken Greenpeace protestocuları başbakanın evinin çatısına tırmanarak, malikaneyi 200 metrekarelik siyah bir kumaş ile kapladılar.

Başbakanın evinin çatısına tırmanıp milyon dolarlık malikaneyi kararttılar Herkes şaşkın: Neden kimse durdurmadı

Evin önünde bekleyen iki aktivist ise üzerinde 'Rishi Sunak- Petrol kazançları mı yoksa geleceğimiz mi?' yazan bir pankart ile poz verdiler.
Başbakanın evinin çatısına tırmanıp milyon dolarlık malikaneyi kararttılar Herkes şaşkın: Neden kimse durdurmadı

HERKES ŞAŞKIN: BÜYÜK BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ

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Protestocuların söz konusu eylemi nasıl bu kadar kolay gerçekleştirdikleri ve neden kimsenin olaya müdahale etmediği İngiltere'de soru işaretlerine neden oldu.

Eski Kuzey Yorkshire Emniyet Müdür Yardımcısı Peter Walker, protestonun kendisini kesinlikle şaşkına çevirdiğini belirterek durumun büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi:

"Çatıya nasıl erişim sağlayabilirler, neden onları durduracak kimse yoktu? Protestocular kimseye zarar vermemiş olsa bile kötü niyetli kişiler buraya bubi tuzakları ve patlayıcılar yerleştirebilirdi."

Başbakanın evinin çatısına tırmanıp milyon dolarlık malikaneyi kararttılar Herkes şaşkın: Neden kimse durdurmadı

Rishi Sunak EVDE DEĞİLDİ

İngiliz medyası da güvenlik güçlerinin neden olaya müdahale etmediğini sorgularken, Kuzey Yorkshire Polisi sözcüsü olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini, memurların olay yerinde olduğunu açıkladı.

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İngiliz medyasında yer alan haberlerde Başbakan Sunak'ın ailesi ile beraber ABD'ye tatile gittiğini bu nedenle de protesto sırasında evde olmadığı belirtildi.

Başbakanın evinin çatısına tırmanıp milyon dolarlık malikaneyi kararttılar Herkes şaşkın: Neden kimse durdurmadı

BAŞBAKANLIK OFİSİ: ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden bir kaynak Dailymail gazetesine yaptığı açıklamada "Sahip olduğumuz kaynakları kullanarak enerji güvenliğimizi sağlamak için attığımız adımlardan dolayı özür dilemeyeceğiz. Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırım sayesinde binlerce İngiliz iş sahibi olacak" ifadelerini kullandı.

Greenpeace İngiltere'den Philip Evans ise "Başbakanımızın bir iklim kundakçısı değil, bir iklim lideri olmasına şiddetle ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu. 

Başbakanın evinin çatısına tırmanıp milyon dolarlık malikaneyi kararttılar Herkes şaşkın: Neden kimse durdurmadı

KARARINI BÖYLE SAVUNMUŞTU

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Sondaj kararı sonrası BBC'ye konuşan Başbakan Sunak fosil yakıt kullanımından kaynaklı karbondioksit salımlarının yeni açılacak karbon yakalama tesisleri tarafından yakalanıp Kuzey Denizi'nin altında depolanacağını söyledi ve fosil yakıt keşiflerinin önemini şöyle vurguladı;

"2050'de net sıfıra ulaştığımızda, enerji ihtiyacımızın dörtte biri hâlâ petrol ve doğalgazdan karşılanacak ve yerli doğalgaz üretiminin karbon ayak izi, ithal doğalgazın yaklaşık dörtte biri oranında.Yani enerjimiz için yabancı diktatörlere güvenmemek, sadece enerji güvenliliğimiz için değil, aynı zamanda istihdam ve çevre için de daha iyi. Enerjiyi dünyanın bir ucundan ithal edip karbon ayak izimizi 2-3 kat fazlalaştırmanın bir anlamı yok."

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Sunak, bu kararın İngiltere'nin enerji güvenliliğini, "Putin'in savaşının etkisinin tam ortasında" güçlendireceğini ekledi.

Ancak bazı çevre aktivistleri ve uzmanlar, bunun fosil yakıt endüstrisini sürdürmek için bir bahane olarak kullanılabileceğinden endişe ediyor.

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#İngiltere#Greenpeace#Rishi Sunak

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