Başbakan, polisten açıklama istiyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hırvatistan'da Başbakan Ivo Sanader, "facebook" internet paylaşım sitesinde kendisini eleştirenleri gözaltına alan yetkililerin hata yaptıklarının saptanması halinde cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

Sanader, yazılı açıklamasında, "Hırvatistan'da hiç kimse farklı görüşlere sahip olduğu ya da beni protesto ettiği ya da başka bir siyasi görüşü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınamaz, tutuklanamaz. Başbakan olarak esas görevim, bu hakkı savunmaktır" dedi.



Polisten bu gözaltılarla ilgili açıklama isteyen Sanader, gözaltına alma işleminde yasaları ihlal edenlerin cezalandırılmasını istediğini söyledi.



Facebook'ta "anti-Sanader" grubu başlatan 22 yaşındaki bir kişi, geçen hafta polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmıştı. Facebook'ta, bir başka gruba katılan bir kişi de dün gece gözaltına alınmış ve bu olaylar ülkede sert eleştirilere yol açmıştı.