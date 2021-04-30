Alman siyasetinde gündem oldu! Çıplak modelin fotoğrafları oymuş gibi yayınlanınca...

Almanya’da eylül ayındaki seçimlerde tek kadın başbakan adayı olan Baerbock’un kazanma şansı oldukça yüksek görülüyor. Ancak Baerbock hakkında internete sızan birbirinden absürt yalan haberler oldukça dikkat çekiyor. Bu haberlerden bazıları, Baerbock’un iktidar olursa karbondioksit salınımını azaltmak için evcil kedi-köpekler ile barbekü partilerini yasaklayacağı, okullarda Kuran dersini zorunlu kılacağı yönünde. Baerbock hakkında, Avrupalı aşırı sağcı komplo teorilerinin hedefindeki Macar milyarder George Soros’un öğrencisi olduğu iddiası da ortaya atıldı.

ÇIPLAK FOTO İDDİASI

Bir başka yalan haberde ise Baerbock’a benzer çıplak bir modelin fotoğrafları Baerbock’muş gibi paylaşıldı. Yeşiller Partisi’nin Seçim Kampanyası Müdürü Michael Kellner, karalama kampanyasının yeni bir ivme kazandığını belirterek, “Kadınlar, erkeklerden daha fazla online karalama kampanyalarının hedefi oluyor. Bu, artık bizim adayımız için de geçerli” diye konuştu.

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