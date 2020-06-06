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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 06.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Başbakan Merkel: Gelecek yıl yokum

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Başbakan Merkel: Gelecek yıl yokum
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Koronavirüsün neden olduğu ekonomik krizinden çıkmak için 130 milyar euroluk (995 milyar TL) ekonomi teşvik paketi kararından sonra iki televizyon kanalına çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel, süreçle ilgili merak edilenleri anlattı.

Krizde başarılı bir yönetimden dolayı oyları arttığı hatırlatılan Merkel, gelecek yıl yine başbakan adayı olacak mısınız sorusuna, “Hayır. Gerçekten olmayacağım. Bu kesin” dedi. Merkel, ülkenin yaşadığı kriz hakkında ise, “Biz Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinin en ağır krizinden geçiyoruz. Bunu bir kere gözümüzün önüne getirmemiz lazım. 7 milyon insan kısa çalışmada. 7 milyon insanın işsiz kaldığını düşünün. Bizim bu durumdan çıkmamız için her şeyi yapmamız lazım” dedi.

SALGINDA İKİNCİ DALGA

“Bu kadar borcun ardından salgının ikinci dalgasının patlak vermesi durumunda ne olacak” sorusu üzerinde aynı sertlikte bir ikinci dalga beklemediğini belirtti. “İç pazarı canlandırmada vatandaşa olumlu yansıması düşünülen katma değer vergisi indirimini niçin sadece 6 ayla sınırladıkları” sorusuna Merkel, “Biz güven vermek istiyoruz. Ekonomiyi canlandırma paketinin amacı bu. Vatandaş nasıl bir tavır gösterecek, bakacağız” yanıtını verdi. Ekonomik teşvik paketinin ‘borç para’ olduğunu da belirten Merkel “Biz çekmeceye kilitlediğimiz kasayı açıp almıyoruz bu paraları. Bunlar borç para. Biz iyi bir gelecek kurmak için borç alıyoruz. Özel durumlar özel tedbirler gerektiriyor. Bunlar borç paralar ve gelecek nesiller ödeyecek” dedi.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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