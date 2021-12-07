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Başbakan maskesiz yakalandı: Unuttum

#Mette Frederiksen#Maske#Kopenhag
Başbakan maskesiz yakalandı: Unuttum

Kendi hükümeti toplu taşıma ve kapalı mekânlarda maske zorunluluğu getirdikten dört gün sonra, başkent Kopenhag’da alışveriş yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, maskesiz görüntülendi. Cuma günü çekilen görüntüler haftasonu yerel basında yer alınca Başbakan sosyal medyadan özür mesajı paylaştı.

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‘PİŞMANLIK DUYUYORUM’

Frederiksen açıklamasında, “Alışveriş yaparken maske takmayı unuttum. Yeni kurallar yürürlüğe girdikten sonra yaşanan bir dikkatsizlik. Bu herkesin başına gelebilir fakat benim olmamalıydı. Elbette pişmanlık duyuyorum” ifadelerini kullandı.

KAMUOYU BASKISI ARTTI

Hafta içinde parlamento, geçen yıl mutasyonlu COVID endişesiyle 15 milyon vizonun itlaf edilmesi kararını ele alacakken yaşanan bu hadise, Frederiksen üzerindeki kamuoyu baskısını daha da arttırdı. İtlaf sonrası söz konusu kararın yasal dayanaktan yoksun olduğu ortaya çıkmış ve sorumlu bakan istifa etmişti. Meclis komisyonu şimdi Frederiksen’in rolü ve yasal mevzuatı bilip bilmediğini araştırıyor. Danimarka, en büyük vizon derisi ihracatçısı ve Çin’den sonra ikinci büyük üreticiydi. Vizonlar, kürkleri için yetiştiriliyorlar.

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#Mette Frederiksen#Maske#Kopenhag

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