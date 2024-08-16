Başbakan görevinden alınmıştı: Yeni lider belli oldu

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Tayland'da Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Srettha Thavisin'i görevden almasının ardından ülkenin yeni başbakanı yarın parlamentoda yapılacak oylama ile belirlenecek. Oylama öncesi ülkenin eski Başbakanı Thaksin Shinawatra'nın kızı 37 yaşındaki Paetongtarn Shinawatra, koalisyon partileri tarafından yapılan görüşmeler sonucunda başbakan adayı olarak belirlendi.

Tayland'ın iktidar partisi Pheu Thai ve beraberindeki koalisyon partileri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yeni lideri için yarın yapılacak parlamento oylamasında parti lideri Paetongtarn Shinawatra'nın aday gösterileceğini duyuruldu.

Paetongtarn Shinawatra, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İktidar partimiz ve koalisyon partilerinin Tayland'ın ekonomik krizine yardımcı olmak konusunda ülkemize öncülük edeceğinden eminiz" ifadelerinde bulundu.

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Paetongtarn Shinawatra'nın yapılacak olan oylamada 493 milletvekilinden en az 247'sinin oyunu alması gerekiyor.

SRETTHA THAVİSİN'İN AZLİ

Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Pichit Chuenban'ı kabinede görevlendiren Başbakan Srettha Thavisin'in dün azline karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, Thavisin'in meydan okuyan davranışlar sergileyerek, “etik kuralları” ihlal ettiği gerekçesiyle 4'e karşı 5 oyla görevden alınmasına hükmetmişti. Thavisin, son 16 yılda mahkeme tarafından görevden alınan üçüncü başbakan olmuştu. Anayasa Mahkemesi, mayıs ayının başında 40 senatörün imzasıyla Thavisin'in görevden alınmasına ilişkin dilekçeyi kabul etmişti.

TAYLAND'IN ÇALKANTILI SİYASİ GEÇMİŞİ

Son yıllarda oldukça gergin bir siyasi süreçten geçen Tayland'da, son olarak 2023 yılında yapılan genel seçimlerin galibi İleri Hareket Partisi, "Lese Majeste" olarak bilinen kraliyet kanunları gerekçe gösterilerek kapatılmış ve geçtiğimiz hafta alınan kararla partinin 10 liderine siyasetten men cezası verilmişti.

Tayland'da 2016 yılında gerçekleşen darbe sonrasında ülkesini terk eden ve 15 yıllık sürgün hayatı yaşayan eski Başbakan Thaksin Shinawatra, geçtiğimiz yıl ülkesine dönmüş ve hakkındaki suçlamalara istinaden kraliyet affına başvurmuştu.

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Eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın hakkındaki suçlamalarının kraliyet tarafından affedilmesi ve davalarının düşürülmesinin ardından, kızı Paetongtarn Shinawatra'nın başbakan adayı olarak gösterilmesi, kamuoyu tarafından babasının dolaylı olarak siyasete geri dönüşü olarak yorumlandı.