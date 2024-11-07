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Başbakan duyurdu: Sosyal medyada 16 yaş sınırı

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya#Başbakan#Sosyal Medya
Başbakan duyurdu: Sosyal medyada 16 yaş sınırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 10:16

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirecek yasa tasarısının bu yıl Parlamento'ya sunulacağını açıkladı. Tasarı, yasalaştıktan 12 ay sonra yürürlüğe girecek ve ihlalleri durumunda sosyal medya platformlarına ceza uygulanacak.

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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi yönündeki çalışmalarını değerlendirdi.

Sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini ifade eden Albanese, "Ben buna son veriyorum." şeklinde konuştu.

Sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırının getirileceği yasanın bu yıl içerisinde Parlamento'ya sunulması beklenirken, Albanese, yaş sınırlamasının, yasanın kabul edilmesinde 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.

Yaş sınırını ihlal etmeleri halinde sosyal medya platformlarına ceza verilecek.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, şirketin Avustralya hükümetinin önerdiği yaş sınırlamasına saygı gösterileceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermezken, TikTok ise yorum yapmayı reddetti.

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#Avustralya#Başbakan#Sosyal Medya

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