Başarımız Japon medyasında

Kanalın haberinde Türkiye koronavirüsle mücadelede en başarılı ülke olarak gösterildi. Japon kanalı haberinde, Türkiye’de uygulanan tedavi, kademeli yasaklar, dağıtılan bedava maskeler ve yaşlılara ulaştırılan yardımlara geniş yer ayırdı.

HASTANE HASTANE DOLAŞTILAR

FNN Prime ekipleri hastane hastane dolaşarak Türkiye’deki sağlık sistemi ve salgınla mücadeleyi yerinde inceledi. TV kanalının haberinde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın’ın “Türkiye’de yoğun bakım yatağı anlamında bir açık bulunmuyor. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ventilatör anlamında da oldukça rahatız” ifadelerine yer verildi. Dünya genelinde yaşanan sağlık sistemindeki sorunlara karşın Türkiye’de tıbbi anlamda problem olmadığı belirtilen haberde aynı zamanda Türk vatandaşlarının görüşleri de yer aldı. Türkiye'de koronavirüs tedavisi gören Japon bir kadın da, “Japonya'da koronavirüs testi yaptırmak kolay değil, Türkiye'de biraz öksürüğü olan bir kişi de teste gelebiliyor” diye konuştu.