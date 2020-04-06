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Dünya
Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Başaracağız

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Başaracağız
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Kraliçe 2. Elizabeth, tahttaki 68. yılında 5. kez “olağanüstü şekilde” ulusa seslendi.

Vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını ve evlerinde kalmalarını isteyen 93 yaşındaki Kraliçe, “Gelecek yıllarda bu zorlukla başa çıkan herkesin gurur duyacağını umuyorum. Önümüzde hâlâ zor günler olabilir fakat daha iyi günlerin geri dönecek olması bizi rahatlatmalı. Başaracağız ve bu başarı hepimizin olacak” dedi.

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