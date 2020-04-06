Vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını ve evlerinde kalmalarını isteyen 93 yaşındaki Kraliçe, “Gelecek yıllarda bu zorlukla başa çıkan herkesin gurur duyacağını umuyorum. Önümüzde hâlâ zor günler olabilir fakat daha iyi günlerin geri dönecek olması bizi rahatlatmalı. Başaracağız ve bu başarı hepimizin olacak” dedi.