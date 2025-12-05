Barzani’den SDG çıkışı: ‘Garanti olmadan silah bırakamazlar’

Haberin Devamı

Suriye ve yeni Şam yönetimiyle ilgili The Spectator dergisinin Avustralya edisyonuna röportaj veren Barzani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Suriye’de “son şans” olduğunu savundu. Suriye’nin çoğulcu, dini ve etnik açıdan çeşitli bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Barzani, “Hıristiyanlar, Dürziler, Ezidiler, Aleviler, Kürtler, seküler Sünni Araplar ve diğer tüm ortaklar, yeni Suriye’de tam olarak temsil edilmelidir” dedi. “İktidarın adem-i merkeziyetçi (yerinden yönetim) olması Suriye için hayati önem taşıyor” diyen IKBY Başkanı, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili de, “Bu güçler olağanüstü bedeller ödedi. Onlardan silahlarını bırakıp, üniformalarını çıkarıp, entegrasyonları için hiçbir garanti verilmeden bireysel olarak topluma karışmalarını bekleyemezsiniz” ifadesini kullandı.

MUTABAKAT UYGULANAMADI

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve SDG lideri Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta örgütün Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören bir mutabakat imzalanmıştı. Mutabakat, SDG’nin ülkenin kuzeydoğusunda kontrol ettiği bölgelerde bulunan sınır kapıları, havalimanları ve hidrokarbon tesisleri gibi stratejik noktalarınn da merkezi yönetime devrini öngörüyordu. 10 Mart mutabakatını eyleme dökme konusunda ise şu ana kadar ilerleme sağlanamadı. ABD’li yetkililer sürecin ilerlemesi için arabuluculuk rolünü yürütse de SDG ve Şam unsurları arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. SDG’nin Suriye’de adem-i merkeziyetçi bir yönetim talep etmesi sürecin sağlıklı ilerlememesindeki en önemli engel olarak öne çıkıyor.

ABD’DEN ERBİL’DE DEV KONSOLOSLUK

IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de ABD Konsolosluğu açıldı. Erbil-Şaklava bölgesinde 200 dönümlük arazi üzerine 796 milyon dolarlık bir maliyetle dünyanın en büyük ABD konsolosluğu olarak inşa edilen kompleksin önceki gün açılışı yapıldı. Açılış törenine ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Regas’ın yanı sıra Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Başkan Mesud Barzani ve birçok davetli katıldı. “Amerika’nın buradaki konsolosluğa yaptığı yatırım, ülkemizin çıkarlarını ilerletmek için güvenli bir seçenek diyen” diyen Regas, “ABD ve Irak karşılıklı yarar çerçevesinde ortaklık kuruyor. Irak’ın kendi halkı ve Amerika’ya yönelik verdiği değeri gösteriyor” dedi. Barzani de törende yaptığı konuşmada, konsolosluğun “Erbil ve Kürdistan bölgesinin önemine ilişkin açık bir siyasi mesaj” olduğunu söyledi. Söz konusu tesisin ABD ile Kürt yetkililer arasındaki derin ortaklığı vurguladığını ve diplomatik işbirliğinin merkezi olacağını belirtti. Öte yandan ABD’nin bu hamlesi, analistler tarafından Washington’ın, Bağdat’taki merkezi hükümetle DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Irak’ın başka yerlerinde konuşlandırılmış askerlerini IKBY bölgelerine taşıması nedeniyle Kürt bölgesindeki diplomatik ve stratejik angajmanı olarak görülüyor.