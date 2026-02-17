Barzani’den Abdi’ye mesaj… Irak modeli Suriye’de olmaz

Haberin Devamı

SURİYE’de Şam yönetimi ile PKK iltisaklı SDG arasında devam eden entegrasyon tartışmalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de dahil oldu. Erbil merkezli Rudaw haber sitesine yaptığı açıklamada Irak’taki modelin Suriye’de uygulanamayacağını söyleyen Barzani, “Irak’taki Kürdistan Bölgesi modeli, Suriye için uygulanabilir değil çünkü Irak’ta olduğunu gibi birleşik bir coğrafya Suriye’de yok. Kürtler Suriye’deki siyasi sürecin asli bir parçası olmalı. Mazlum Abdi ve diğerleriyle konuştuğumuz şudur; Şam sizin de başkentinizdir, oraya dönmeli ve sorunları birleşik bir Suriye çerçevesinde çözmek için ciddi çaba göstermelisiniz. Mazlum Abdi’nin Münih’te olması da sanırım bu yöne doğru bir gelişmeyi göstermektedir” diye konuştu.

‘HASEKE VALİLİĞİ BİR FIRSAT’

SDG lideri Mazlum Abdi, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamalarda Irak’taki modelin Suriye için de uygun bir model olduğunu öne sürmüş, “Irak Kürdistanı modeli çok başarılı. Elbette Suriye’deki bölgeler açısından bu modelden faydalanacağız” diye konuşmuştu. Şam yönetimi tarafından sadece Kürtlerin değil, Suriye’deki tüm halkların ikna edilmesinin şart olduğunu söyleyen Barzani, taraflar arasında varılan anlaşmaya göre SDG’ye yakın bir ismin yöneteceği ‘Haseke Valiliği’ üzerinden somut bir örnek verdi. Münih’te Barzani, Abdi ve SDG’nin Dış İlişkiler yöneticisi İlham Ahmed ile görüşme yapmıştı.

KÜRT NÜFUS DAĞILIMI FARKLI

Haseke’nin hem Kürtlerin hem de Arapların yaşadığı bir şehir olduğunun altını çizen Barzani, valinin tüm halklara hizmet etmesinin Kürt idareciler için önemli bir sınav ve fırsat olduğunu, başarılı bir hizmet anlayışının halk tarafından sahiplenileceğini ifade etti. Irak’ta Kürt nüfus yoğunluklu olarak ülkenin kuzeyinde yaşarken Suriye’de daha az olan Kürt nüfus, Afrin, Kobani, Haseke ve Kamışlı gibi birbirinden kopuk bölgelerde yerleşik durumda. Federalizmin uygulandığı Irak’ta başbakan Şiiler’den, meclis başkanı Sünnilerden, cumhurbaşkanı ise Kürtlerden seçiliyor.

İLHAM AHMED: ŞAM ‘ÖZERKLİK OLMAZ’ DİYOR

SDG tarafında önemli isimlerden gelen açıklamalar Şam yönetimi ile SDG arasında kesin ve açık bir mutabakata henüz varılamadığını ortaya koydu. El Cezire ve Rudaw’a konuşan SDG’nin dış ilişkiler yöneticisi İlham Ahmed, “Şam’ın yaklaşımlarında adem-i merkeziyetçilikten bahsedilse de “özerklik olmaz” deniyor. Görüşlerde bazı farklılıklar var. SDG’ye bağlı kurumlar devlet yönetimine entegre edildiğinde yeni bir düzenleme olacak. Bu da bu çerçevede bir tür adem-i merkeziyetçi bir ilişkiyi korumuş olacak” şeklinde konuştu. Anlaşmada ‘Özerk yönetim’ ifadesinin geçmediğini ancak bazı kurumları feshetmeyi kabul etmediklerini de belirtti. PKK’lıların Suriye’yi terk etmesiyle ilgili de konuşan Ahmed, “Bu meseleye dahil olan ilgili taraflar var. Bu mesele, Türkiye’deki barış süreciyle bağlantılıdır; onlarla temastayız. Somut adımlar attık, onlar da bunun bilincinde” ifadesini kullandı.

SURİYE’DE VALİLERİN YETKİLERİ ARTTIRILDI

SURİYE’de Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığı, yerelleşmeyi teşvik etme amacıyla, vali ve belediye başkanlarının yetkilerini genişletmek için bakanlık kararı çıkarıldığını açıkladı. Yeni kararla birlikte valiler, ihalelerden personel atamalarına kadar geniş bir alanda karar yetkisine sahip oldu. Yeni uygulamayla birlikte belediye başkanları da kendi şehirlerindeki yönetim süreçlerinde daha geniş inisiyatif alabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, yerel yönetimlerin merkezi hükümete bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. Şam yönetiminin bu adımı, özellikle Suriye genelinde yerinden yönetim modellerinin tartışıldığı bir süreçte gelmesi dikkati çekti.

Mazlum Abdi ve Neçirvan Barzani Münih’te görüştü.