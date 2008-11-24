Barzani silah aldığı haberini yalanladı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim, Washington Post gazetesinin, bölgesel yönetimin Bulgaristan'dan silah aldığı yolundaki haberini yalanladı.

Bölgesel yönetimin yetkilisi Cebbar Yaver A.A muhabirine yaptığı açıklamada, haberin gerçeği yansıtmadığını, bölgesel yönetimin bugüne kadar hiçbir ülke ile silah alım anlaşması yapmadığını söyledi.



Bulgaristan'dan silah alındığı ve silahların üç uçakla Süleymaniye havaalanına getirildiği yolundaki habere şaşırdığını belirten Yaver, ABD ve koalisyon güçlerinin Süleymaniye havaalanındaki uçakları denetlediğini, onların izni olmadan bir uçağın Irak hava sahasını kullanamayacağını ifade etti.



Bir Bulgar uçağının Süleymaniye'ye ulaşması için çok sayıda ülkenin hava sahasını kullanması gerektiğini kaydeden Yaver, iddia edildiği gibi 3 askeri uçak dolusu silahın hiç sorgulanmadan Süleymaniye'ye ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti.



Yaver ayrıca, "Bulgar silahlarının eski olduğunu, güçlerinin bu tür silaha ihtiyacı olmadığını, zaten onların çok sayıda silah ve mühimmatı bulunduğunu" söyledi.

